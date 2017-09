La Région Réunion et le Groupe BEI lancent "La Financière Région Réunion" pour renforcer le soutien aux entreprises

Mail Communiqué La Région Réunion et le Groupe BEI lancent "La Financière Région Réunion" pour renforcer le soutien aux entreprises Ce 12 septembre 2017, Didier Robert, sénateur et président de la Région Réunion et Ambroise Fayolle, Vice-Président de la Banque européenne d’investissement (BEI) ont lancé officiellement "La financière Région Réunion" dans l’objectif de renforcer le soutien aux moyennes, petites et très petites entreprises sur l’ensemble du territoire de la Réunion. Environ 1 000 TPE-PME pourront ainsi bénéficier de cette nouvelle mesure pour un niveau d’investissement s’élevant à 100 millions d’euros.

"Ce nouveau partenariat entre la Région et le Groupe BEI est inédit et prometteur pour le territoire avec la mise en place d’un outil financier puissant pour le financement et le développement des PME de la Réunion", a souligné le Vice-Président de la BEI Ambroise Fayolle durant la cérémonie de signature. "En actionnant le levier des fonds régionaux et européens avec les capacités du Groupe BEI, la financière Région Réunion gérée par notre filiale, le FEI, est en capacité d’accroitre l’accès au financement des entreprises tout en développant leur croissance et leur compétitivité", poursuit-il. Et d’ajouter : "Le soutien aux entrepreneurs et porteurs de projets est un axe fort de notre action au cœur de tous les territoires. Cela s’inscrit dans le soutien continu du Groupe BEI à la Région Réunion et à son tissu économique avec à ce jour 1,3 milliards d’euros de financements dédiés".



"C’est bien l’entreprise qui crée l’emploi, nous devons ensemble mettre les moyens nécessaires pour permettre aux porteurs de projets de se développer. La Région se positionne comme facilitateur avec La BEI, l’Europe et les partenaires pour les entreprises", a insisté le Président de Région Didier Robert. La convention que La Région et la BEI signent ensemble, engage une enveloppe de 50 millions d’euros pour des prêts et des garanties pour les TPE- PME. "C’est un volume de fonds important et nécessaire pour le tissu économique réunionnais. Il est nécessaire qu’on accompagne les secteurs porteurs, comme le développement durable, les énergies nouvelles, l’industrie agroalimentaire et le numérique... Nous devons jouer grouper pour que nous puissions soutenir l’innovation des entreprises réunionnaises", poursuit le président de la collectivité.



La création du Fonds de Fonds la Financière Région Réunion est une réponse concrète aux besoins de financement des moyennes, petites et très petites entreprises du territoire. La Financière Région Réunion, c’est-à-dire le Fonds de Fonds, sera ainsi dotée de 50 millions de fonds publics (Région, FEDER), lesquels permettront de soutenir environ 1,000 TPE-PME d’ici 5 ans pour un niveau d’investissement de 100 millions d’euros.



En partenariat étroit avec la Région, les entreprises soutenues par ce Fonds de Fonds pourront bénéficier de deux instruments financiers développés par le Fonds européen d’investissement (FEI), filiale de la BEI dédiée au soutien des entreprises et à la microfinance : un Instrument de dette appelé "Prêt avec Partage de Risque» et un instrument de Haut de Bilan appelé «Instrument de Co- investissement".



Le Prêt avec Partage de Risque sera en capacité de fournir de la liquidité et de la protection de risque de crédit à un Intermédiaire Financier, afin que ce dernier développe un portefeuille de nouveaux financements en faveur des TPE-PME de la région. L’entreprise pourra ainsi accéder plus facilement au financement bancaire en raison notamment du partage de risque avec des conditions financières avantageuses. Quant à l’instrument de co- investissement , il sera axé sur le soutien aux bénéficiaires finaux, c’est-à-dire des PME éligibles non cotées ayant à La Réunion leur siège social, un centre de décision ou un site d’exploitation principal ou suffisamment significatif. Grâce à l’investissement de la "Financière Région Réunion", les fonds propres et quasi fonds propres des entreprises éligibles pourront être renforcés selon un montant adapté au cycle de vie de ces entreprises et de leurs besoins spécifiques.



Partenaire de confiance du territoire depuis de nombreuses années, le Groupe BEI a investi 1,3 milliards d’euros à la Réunion en soutien au secteur privé et à la modernisation des infrastructures, à la croissance et à l’emploi de la région. Grâce à l’intervention du Fonds européen d’investissement (FEI), filiale de la BEI spécialisée dans le soutien des PME et à la microfinance, plus de 900 entreprises ont été soutenues sur l’ensemble du territoire via les instruments européens Cosme et Innovfin.



Ce nouveau financement porte à 89 le nombre d'opérations approuvées par le Groupe BEI en France dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe dit "plan Juncker" pour un montant global de financements de plus de 7 milliards d'euros.



