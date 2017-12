A la Une .. La Poste livrera-t-elle à temps vos colis de Noël? La plateforme de tri de La Réunion s'apprête à recevoir 40% de colis en plus durant la période de fêtes, les colis de cadeaux arriveront-ils à temps pour Noël?

L'unique plateforme de tri postal de l'île se trouve à Saint-Denis, et traite l'entièreté du courrier entrant et sortant de La Réunion. Pas moins de 186 salariés travaillent sur le site de 8200 m2 quasi entièrement mécanisé. Ils ont traité 91 550 000 produits, lettres ou colis, en 2016. Une machinerie bien huilée, qui pourtant semble s'enrayer régulièrement, car nombreux sont les témoignages de personnes attendant des colis quelques semaines.



Pourtant, La Poste affirme que les colis qui arrivent le matin à l'aéroport se retrouvent dès le lendemain dans un des 24 centres de distribution de l'île. Les colis tant attendus seraient-ils alors bloqués dans lesdits centres? 5% seulement des colis reçus seraient problématiques, toujours selon La Poste. Des colis auxquels manque le formulaire déclaratif et/ou la facture, qui sont obligatoires pour tout envoi dans les DOM, à cause de l'octroi de mer, censé protéger la production locale. Pour ces 5% de colis dits disjoints, La Poste avance un délai de 4 à 7 jours de traitement, un chiffre qui laissera sans doute rêveurs beaucoup d'usagers.



La Poste épaule en effet la douane dans le travail de taxation des marchandises, la douane a d'ailleurs un bureau sur le site de tri. Les colis sont exemptés de taxe si leur valeur ne dépasse pas 205€ pour un envoi de particulier à particulier, et 22€ si c'est une entreprise qui envoie une marchandise. En temps normal, La Poste traite 3000 colis par jour, chiffre qui passe à 5000 durant la période des fêtes.



Tous les colis en provenance de l'étranger, dont le nombre a par ailleurs explosé depuis un an, passent dans l'appareil à rayons X du site. Ces colis internationaux ont obligé La Poste à organiser un tri spécial. En effet, 10 000 colis internationaux arrivent tous les jours sur notre île, les achats sur internet étant devenus depuis un an une nouvelle pratique de consommation pour les Réunionnais. En effet, nous avons pu voir un nombre impressionnant de colis Wish ou ASOS, en attente de passage sous les rayons X.



Le site, hautement sécurisé, emploie 30 personnes pour le traitement des colis. Durant la période des fêtes, 6 intérimaires viendront renforcer les effectifs dès la semaine prochaine, et aideront à distribuer les traditionnels colis de Noël venus de la famille en métropole. Gageons que le vôtre ne sera pas un des 20 colis cassés par jour, chiffre avancé par La Poste, et arrivera en effet dès le lendemain de son arrivée sur l'île.

