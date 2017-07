La Poste compte 60 nouveaux postiers dans ses rangs

Ce mercredi 26 juillet 60 apprentis facteurs se sont réunis pour signer leurs contrats de professionnalisation ainsi que pour prêter serment.



C’est la première fois que La Poste réunit autant de personnes d’un coup. Un moment important pour le service postal et ses collaborateurs que d’organiser cette "cérémonie" où les "candidats facteurs" prennent connaissance de leurs obligations déontologiques.



La formation de ces apprentis a été effectuée par GRETA avec la collaboration de la DRH et du Pôle Emploi. En effet, entre 1990 et 2000, La Poste recrutait par concours, puis en 2005 le recrutement se faisait avec une évaluation du CV par un jury.



Aujourd’hui, grâce à GRETA, les apprentis postiers ont pu suivre une formation qui a permis la détection de leur potentiel et de leur savoir-faire avant de les envoyer vers une simulation en situation réelle.



Au cours de son contrat d’un an et après obtention de son Certificat de Compétences Professionnelles, le "candidat facteur" peut se voir proposer un CDI. Il sera alors en mesure de représenter la deuxième figure préférée des français : Le facteur.