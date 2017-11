La Poste: Grève des facteurs de Piton St-Leu à partir de jeudi

Un mouvement de grève des facteurs devrait débuter ce jeudi, devant le centre courrier de Piton Saint-Leu, à l'appel du syndicat Sud-PTT. Une grève qui concerne l’ensemble des personnels, fonctionnaires et contractuels.



"Depuis la réorganisation qui a eu lieu en juillet dernier, il y a plein de choses qui ne vont pas", explique Johnny Michel, représentant syndical. "Il y a beaucoup de souffrance, les agents sont au bout du rouleau".



Parmi les problématiques rencontrées, le fait que "les caissettes arrivent dans le bureau des facteurs sans être classées, contrairement aux autres centres. Ainsi, au lieu de classer pendant 20 minutes, les facteurs y passent 1 heure, ils sont pénalisés. Ils n'ont même plus le temps de prendre leur pause méridienne".



Outre les tou rnées surchargées, les grévistes entendent également protester contre le "manque de personnels", et la "défaillance" de l’organisation de travail. Ils demandant également à leur direction le paiement des dépassements d’horaires, un point de restauration conventionné par La Poste ainsi qu’une amélioration des conditions de travail (matériel, agencement de du bureau, délivrance de tickets restaurants et de places de parkings).