La Possession renforce sa coopération avec l'archipel des Comores

Une délégation de la Ville de La Possession, conduite par Mme Le Maire, Vanessa Miranville, est actuellement aux Comores dans le cadre des Rencontres de la coopération franco-comorienne (28 et 29 juin) à Moroni (la capitale). A cette occasion, d'importantes avancées ont été obtenues dans les échanges entre La Réunion et les Comores via la coopération décentralisée de La Possession et du Conseil Départemental de La Réunion.



La délégation réunionnaise, menée conjointement par la Présidente du Conseil Départemental de La Réunion, Mme Nassimah Dindar et du Maire de La Possession, Mme Vanessa Miranville, ont pu échanger avec leurs homologues des Collectivités et les plus hautes autorités de l'Union des Comores.



La Possession a pu régulariser ses accords avec Ouani (Ile d'Anjouan) afin de développer un projet d'amélioration du service public de l'eau dans l'île comorienne avec l'expertise réunionnaise. En effet, elle est la seule ville de La Réunion à coopérer avec les Comores (depuis 2004). L'occasion de ces Rencontres, organisées par l'Ambassade de France, a débouché sur la conclusion d'une Convention de Coopération axée sur le développement durable avec le Maire de Ouani, M. Allaoui Abderamane qui s'est dit "fier de pouvoir "enfin" signer ces accords souhaités depuis 2014.



Les échanges ont porté principalement sur un projet intégré d'amélioration du service public de l'eau. Une action cofinancée, entre autre, par l'Europe et le Syndicat des eaux d'Ile de France. La Ville de La Possession, financée par le Fonds de Coopération Régionale (FCR) interviendra sur l'appui institutionnel et les processus de médiation sociale auprès de la population qui prend connaissance de nouvelles habitudes en matière d'abonnement à l'eau potable. Mme Miranville a proposé également au Maire de Ouani la collaboration de la Ville de Mamoudzou, ville mahoraise sous entente intercommunale avec La Possession depuis 2016. Lors d'une visio-conférence entre le Premier Adjoint de Mamoudzou et le Maire de Ouani les élus ont acté du principe d'une prochaine rencontre afin de discuter de cette action et des modalités pratiques.



Enfin, les plus hautes autorités de l'Etat comorien ont salué et encourager Mme le Maire de La Possession dans ses actions de coopération avec les Comores lors d'une rencontre avec le Directeur de Cabinet du Président de l'Union des Comores et Ministre de la Défense, M. Youssoufa Mohamed Ali (photo ci-jointe).



Une preuve supplémentaire du grand intérêt des plus hautes autorités de l'Etat comorien dans la diplomatie territoriale menée par les élus réunionnais conscients d'un passé commun mais surtout d'un avenir qui est lié.