La Possession: Un conseil municipal dédié aux conditions d’exploitation de la carrière des Lataniers

La procédure de mise en concurrence entre les carriers lancée, le conseil municipal de La Possession se réunit ce jeudi pour déterminer les conditions d’exploitation de la carrière des Lataniers. Un million de tonnes de roches devraient être extraites pour les besoins en enrochement du chantier de la Nouvelle route du Littoral. Jeudi, les élus auront pour mission d’adopter "la remise en valeur du site et son réaménagement en parc naturel comme exigence au contrat de concession".



La commune souhaite ainsi "faire porter le risque de l'opération à l'opérateur, du fait des aléas liés à la capacité d'extraction du site, à la délivrance des autorisations règlementaires, ou à l'éventualité d'un changement de règlementation en cours d'exploitation".



Le dossier de la carrière des Lataniers "requiert toute l'attention de l'équipe municipale, attachée à la mise en valeur de cet espace d'exception", veut rassurer la mairie.



"La Ville de La Possession est en pleine transformation! A cet effet, nous avons pour projet la restauration écologique et paysagère du site afin d'offrir un Cœur de Nature à proximité du Cœur de Ville et offrir ainsi aux Possessionnais un véritable espace de loisirs en pleine nature", déclare Vanessa Miranville.