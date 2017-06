La Possession : Projet partenarial et intergénérationnel au lycée Léon De Lépervanche

Grâce à l'implication du CCAS de la Possession, le service "vie de quartiers" de la Ville de la Possession et le club de la 3ème jeunesse

les Cyprès, le Lycée Léon Lepervanche a pu renforcer sa démarche pédagogique et d'insertion professionnelle auprès des étudiants de la section Mention Complémentaire d'Aide à Domicile.



Ainsi, au-delà des stages pratiques, les lycéens ont pu mieux appréhender les actions autour de l'animation et du maintien à domicile des personnes âgées.



Des stagiaires du lycée Léon De Lepervanche ont été accueillis sur le territoire de la Possession au travers des interventions au club les Cyprès de la Ravine à Malheur accompagnées par le service "vie de quartiers" de la Ville de la Possession, et du service de convivialité du Pôle Autonomie et santé du CCAS de la Possession.



Les élèves ont développé leurs compétences, et ont pu mieux appréhender la réalité de la prise en charge des personnes âgées.

Cette initiative a aussi créé du lien social intergénérationnel, et a apporté de nombreux bénéfices aux personnes âgées: cela a permis de valoriser la dynamique partenariale dans l’intérêt des personnes âgées, de valoriser les compétences des séniors et leur savoir-être et savoir-faire, et de créer une relation de confiance intergénérationnelle.