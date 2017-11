Communiqué La Possession: Le point sur les travaux de renouvellement du réseau d'eau potable Alors que les travaux de renouvellement du réseau d'eau potable situé dans les quartiers de Pichette et de Sainte Thérèse se poursuivent, la municipalité de La Possession fait le point sur la situation. Voici le communiqué de la commune :



Les travaux de renouvellement du réseau d'eau potable situés dans les quartiers de Pichette et de Sainte Thérèse se poursuivent.



A ce jour, environ 75 % du chantier a été réalisé, et les travaux de réfection de la chaussée ont débuté afin de sécuriser l'ensemble de la Route de Dos d'Ane (RD1) avant les congés du BTP.



En effet, l'entreprise SBTPC intervient à partir de ce lundi 27 novembre 2017 sur l'ensemble du chantier afin de procéder à la réfection de la chaussée en procédant comme suit : • du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre 2017 : travaux sous la route de Dos d'Ane entre le chemin Ratinaud et l'épicerie "Zen Fraîcheur"



Rabotage et réfection de tranchée depuis le chemin Ratinaud (démarrage des travaux) jusqu'à l'épicerie Zen Fraîcheur.



Les travaux s'effectueront par demi-chaussée. La circulation automobile sera maintenue et un alternat manuel mis en place.



Les horaires de travaux s'étaleront de 8h30 à 15h30.



• du lundi 4 décembre au vendredi 8 décembre 2017 : travaux sous la route de Dos d'Ane entre la rue des Écoles et le Rond Point de Sainte Thérèse (Rond point du collège Jean Albany)



Rabotage et réfection de tranchée depuis la rue des Écoles (démarrage des travaux) jusqu'au Rond Point de Sainte Thérèse



Les travaux s'effectueront sur toute la largeur de la chaussée. Par conséquent, la route sera barrée et des déviations mises en place de 8h30 à 15h30. (Itinéraires des déviations en pièces jointes)



De 15h30 à 18h, la circulation reprendra malgré la poursuite des travaux et un alternat manuel sera mis en place afin de réguler le flux automobile.



• toutes les nuits à partir du lundi 4 décembre 2017 jusqu'au vendredi 8 décembre 2017 : travaux sous la route de Dos d'Ane entre la rue des Écoles et le Rond Point de Sainte Thérèse (Rond point du collège Jean Albany)



Des travaux de nuit sont également prévus sur cette portion de la Route de Dos d'Ane et auront lieu de 20h jusqu'à 5h du matin.



Les travaux s'effectueront sur toute la largeur de la chaussée. Par conséquent, la route sera barrée et des déviations mises en place. (Itinéraires des déviations en pièces jointes)



Phasage prévisionnel des déviations à suivre :

- Phase 1 : lundi 4 décembre 2017 et mardi 5 décembre 2017 : Déviation obligatoire par la rue Ho Chi Minh et par la rue Maurice Thorez

- Phase 2 : mardi 6 décembre 2017 : Déviation obligatoire par la rue Ho Chi Minh et par la rue Maurice Thorez ou par le chemin Boeuf Mort

- Phase 3 : jeudi 7 décembre et vendredi 8 décembre 2017 : Déviation obligatoire par la rue Ho Chi Minh et par la rue Maurice Thorez ou par le chemin Boeuf Mort ou par la rue de la Distillerie



Sauf imprévus et aléas météorologiques, la fin des travaux est prévue pour le vendredi 8 décembre 2017 au soir et la circulation automobile revenue à la normale.



La mairie de la Possession s'excuse pour tous les désagréments occasionnés.

