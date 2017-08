La Possession: La cantine scolaire assurée dès lundi

La Ville de La Possession, faisant parti des 6 Communes de l'île ayant fait l'annonce de la rentrée scolaire pour ce vendredi 18 aout, a réussi son pari: soit rouvrir le chemin de l'école aux enfants !



"C'est grâce à la forte mobilisation des nos agents, des personnes volontaires, et du corps enseignant que la Ville de La Possession a pu favorablement accueillir les enfants et effectuer dans les meilleures conditions la rentrée scolaire ! Nous tenions à remercier toutes ces personnes pour leur solidarité et leur réactivité" a déclaré Vanessa Miranville.



La restauration scolaire ouverte ce lundi



La restauration scolaire, pour des raisons d'hygiène et de sécurité évidente n'a pas pu être opérationnelle ce vendredi. Averti suffisamment tôt, la très grande majorité des parents ont pu prendre leurs dispositions. Pour quelques cas, des enfants ont été pris en charge pendant la pause méridienne et ont bénéficié d'un repas froid. La situation a évolué: la Restauration scolaire sera effective dès lundi.



"Conscients des grandes difficultés organisationnelles que rencontrent actuellement le service de la Vie éducative, nous mettons tout en œuvre pour y remédier. Nous restons persuadés que l'implication de tous pourra permettre plus d'efficacité ! Pour cela nous multiplieront les rencontres afin de faire un point régulier sur l'évolution de la situation" a déclaré Gilles Hubert- Premier adjoint, lors d'une première rencontre avec les Parents d'élèves de l'école Evariste de Parny.