La Possession: Inauguration des opérations "Grenadine" et "Corossol"

La maire de La Possession Vanessa Miranville a inauguré ce vendredi, en présence des familles, les opérations "Grenadine" et "Corossol", sur le quartier de Sainte-Thérèse/Titoulit.



Ce projet de la SIDR, situé sur le quartier de Sainte-Thérèse/Titoulit, vient compléter l’offre locative sociale de la commune avec le programme "Grenadine" qui compte 137 appartements locatifs (du T1 au T5).



En outre, l'opération "Corossol" est formée de 29 maisons de ville (du T3 au T5), et a permis à des familles éligibles au PTZ (Prêts à Taux Zéro) d’accéder à la propriété de leur logement pour le prix d’un loyer.



Situé au carrefour des quartiers Saint-Laurent, Moulin Joli et Boeuf Mort, le site offre un large panorama sur tout le littoral. Un square, une place et une voie piétonne traversent l’opération, et des équipements publics de proximité, notamment scolaires et sportifs, sont à proximité.