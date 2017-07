La Possession : Deux hommes gravement blessés par arme à feu

Les secours sont intervenus ce mardi matin à La Possession dans le quartier de Moulin Joli pour une agression par arme à feu. Deux hommes - un bazardier et son employé - âgés de 36 et 51 ans, ont été gravement blessés à proximité d'un stand de légumes et d'un snack. Le tireur, armé d'un fusil à pompe, a fait feu à plusieurs reprises.



Le SMUR a été dépêché sur place. Conscientes, les deux victimes ont été médicalisées et transportées à l'hôpital de Bellepierre.



Peu après, l'auteur des faits a été interpellé. Il pourrait s'agir d'un règlement de comptes qui a dégénéré. L'identification criminelle et la gendarmerie sont sur les lieux.



Nicolas, le propriétaire du bazar, est actuellement au bloc opératoire au CHU Bellepierre.



Il a été la cible de son locataire, gérant d’un snack qui jouxte son bazar. Selon les habitants du secteur, le locataire devait de l’argent au propriétaire du bazar. Le conflit entre les deux hommes durait depuis quelques mois.



Ce matin, il n’y a pas eu de ralé poussé, selon des témoins. Le propriétaire était assis lorsque le locataire est venu armé et a ouvert le feu sur lui et son employé.