La PMA sera ouverte à toutes les femmes en 2018

C'était un des engagements de campagne d'Emmanuel Macron, et il sera tenu, selon Marlène Schiappa, qui précise "en termes de calendrier, nous serons sur l’année qui arrive, 2018, probablement avec les révisions de la loi bioéthique. Le comité d’éthique a émis un avis favorable, il n’y a rien qui nous empêche de rendre la PMA légale pour toutes les femmes."



Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a rendu fin juin un avis favorable à l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Emmanuel Macron, dans un courrier adressé aux associations LGBT, se disait "favorable" à une loi ouvrant la PMA "aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires", précisant attendre l’avis du CCNE pour "construire un consensus le plus large possible". La PMA est actuellement réservée au traitement de l’infertilité chez les couples hétérosexuels.



La secrétaire d'État s'était plusieurs fois dite favorable à cette ouverture, précisant qu'il s'agissait selon elle d'une mesure de "justice sociale", mettant fin à "une forme de discrimination à l’égard des femmes lesbiennes et célibataires" et à "l’inégalité" entre celles qui peuvent recourir à des PMA à l’étranger et celles qui ne le peuvent, faute de moyens financiers.