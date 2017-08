La PCR appelle à rendre un vibrant hommage à Axel Kichenin

"Le Parti Communiste Réunionnais a appris le décès du Dr Axel Kichenin, ancien maire de Sainte-Marie, conseiller général et responsable culturel. Dès son installation professionnelle, le jeune médecin s’est mis au service de son pays et de son peuple.



Axel Kichenin était un homme profondément Réunionnais et progressiste. A ce titre, le PCR salue la mémoire d’un allié politique qui a dû, comme nous, combattre la répression et la fraude électorale. Il était aussi connu pour son engagement en faveur de l’identité réunionnaise et de la promotion de la culture tamoule.



Malgré une maladie handicapante qui l’a maintenu à l’écart de l’action politique proprement dite, il était toujours disponible pour apporter son soutien politique dans des moments décisifs. Nous nous rappelons que la disparition de Paul Vergès l’avait profondément marquée.



Dans cette première réaction, le PCR transmet ses condoléances à sa famille et à ses amis politiques et culturels.



Le Dr Axel Kichenin est une grande perte pour nous tous. Nous appelons les Réunionnaises et les Réunionnais à lui rendre un vibrant hommage."