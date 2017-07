Mail ZinfosBlog (En attente) La Nordev: le temple de la surconsommation et de la pollution





L’organisateur de la soirée est venu nous chercher à l’entrée du parc des expositions et des congrès et comme souvent, nous avons dû passer auprès des vigiles afin de faire vérifier nos sacs. Le drame: ma bouteille d’eau en verre était la première chose visible. Il était interdit d’entrer dans le parc avec des boissons ou de la nourriture. J’explique calmement au vigile qu’il s’agissait d’une bouteille que je remplis au robinet et que je conserve depuis des mois afin de ne pas participer à la surconsommation et la pollution car je ne consomme pas d’eau en bouteille plastique. Il me répond froidement que je ne pourrai pas entrer dans le parc avec. Si j’avais soif, il me dit d’un ton désintéressé que je n’avais qu’à acheter une bouteille d’eau de 50cl à 1€50 dans le seul stand qui s’occupait des boissons. Il m’aurait fallu au moins trois bouteilles pour tenir la soirée entière. Je tente de m’expliquer, en vain, bloquant malheureusement l’entrée du parc. Tout cela, pour une simple bouteille d’eau. Nos amis qui avaient prévu leurs bouteilles achetées dix minutes plus tôt ont dû également les abandonner à l’entrée.

L'organisateur nous a gentiment ramené un pack de bouteilles d'eau de 50cl afin que nous n'ayons pas à débourser étant invités et non clients de la soirée.



Pourquoi te raconter cette histoire?

Malgré le fait que nous ayons passé une très belle soirée avec de très bons amis et une équipe proche des artistes, j’ai été très déçue par ce manque d’ouverture d’esprit et de tolérance de la part des vigiles. La conversation était très houleuse et inefficace comme à chaque confrontation. Les principes de chacun sont ignorés, bafoués et tournés à la dérision à cause d’un règlement arbitraire se souciant des bénéfices plutôt que de la planète. Combien de tonnes de déchets sortiront alors de cet espace de 13.500m2?

Un individu ne désirant pas participer à la pollution et à la surconsommation sera régulièrement vu comme une personne étrange, voulant se différencier des autres et dont les convictions seront remises en question ou source de moqueries. La société dans laquelle nous vivons ne s'adapte pas aux minorités. Est-il nécessaire que les minorités s'adaptent à la société? Il est grand temps que les choses changent.

