La NRL en 360° La Réunion Positive L’espace des grands chantiers vous propose de venir découvrir le chantier de la nouvelle route du littoral en 360°. En effet,le site dédié à la présentation des grands chantiers régionaux s’est équipé de lunettes à réalité virtuelle. Avec elles, découvrez le chantier comme si vous y étiez !





Parmi ces supports, le casque à réalité virtuelle vous emmènera au coeur de la NRL (Nouvelle Route du Littoral). Une fois le casque enfilé et la vidéo lancée, vous êtes dans la peau d’un armaturier ou d’un grutier. Pour commencer, Georges vous présentera le travail d’armature réalisé par son équipe. À travers une immersion à l’usine de préfabrication des voussoirs, vous pourrez voir tout le travail de ferraillage nécessaire avant le moulage des voussoirs et le coulage du béton. Puis, du côté de la Grande Chaloupe, Éric vous emmènera au sommet de sa grue, contempler l’avancée du chantier. À plus de 30 mètres de hauteur, sensations fortes garanties !



Après le virtuel, place à la réalité. Les équipes de l’espace des Grands Chantiers proposent de visiter le chantier de la NRL. Les premières visites seront programmées dès le mois de septembre, n’hésitez pas dès à présent à réserver votre place !

CONTACT

ESPACE DES GRANDS CHANTIERS

5 Avenue de la Victoire

09h00 à 17h00 en continu du lundi au vendredi

0262 29 51 15

espacedesgrandschantiers@cr-reunion.fr

www.nouvelleroutedulittoral.re

www.facebook.com/nouvelleroutedulittoral Ouvert gratuitement au public depuis le 25 octobre 2010, l’Espace des Grands Chantiers est situé près du Barachois à Saint-Denis. Sur 185 m2, ce lieu d’exposition vous emmène à la découverte de tout ce qu’il faut savoir sur les grands chantiers régionaux. Des supports attractifs et interactifs sont à disposition de tous pour découvrir les grands chantiers d’aujourd’hui qui construisent La Réunion de demain : vidéo et panneaux explicatifs pour chaque chantier, espace Wi-Fi gratuit… et la nouveauté, la vidéo à 360° de la Nouvelle Route du Littoral.Parmi ces supports, le casque à réalité virtuelle vous emmènera au coeur de la NRL (Nouvelle Route du Littoral). Une fois le casque enfilé et la vidéo lancée, vous êtes dans la peau d’un armaturier ou d’un grutier. Pour commencer, Georges vous présentera le travail d’armature réalisé par son équipe. À travers une immersion à l’usine de préfabrication des voussoirs, vous pourrez voir tout le travail de ferraillage nécessaire avant le moulage des voussoirs et le coulage du béton. Puis, du côté de la Grande Chaloupe, Éric vous emmènera au sommet de sa grue, contempler l’avancée du chantier. À plus de 30 mètres de hauteur, sensations fortes garanties !Après le virtuel, place à la réalité. Les équipes de l’espace des Grands Chantiers proposent de visiter le chantier de la NRL. Les premières visites seront programmées dès le mois de septembre, n’hésitez pas dès à présent à réserver votre place !CONTACTESPACE DES GRANDS CHANTIERS5 Avenue de la Victoire09h00 à 17h00 en continu du lundi au vendredi0262 29 51 15espacedesgrandschantiers@cr-reunion.fr

Dans la même rubrique : < > 7ème Journal de la Région Réunion La fête du Choca

Tweets by Region_Reunion “Passeport Réussite pour chaque jeune.” “La 2ème génération des Grands Chantiers.” “Libérer les entreprises et les énergies.” “Libérer la terre.” “Affirmer l’identité, la fierté réunionnaise.” “Liberté de bouger, de se connecter...” “La coopération.”