La NASA tentera de dévier un astéroïde en 2022

Le 30 juin, la NASA a dévoilé son projet afin de faire face à un possible impact d’astéroïde sur la Terre. Dénommé DART, pour double asteroïd redirection test, le programme inédit et ambitieux consistera à envoyer un impacteur cinétique (projectile en mouvement) sur le plus petit d’un couple d’astéroïdes afin de les dévier tous les deux de leur trajectoire.



La possibilité d’un impact entre la Terre et un objet en provenance de l’espace a toujours été une réalité bien qu’elle soit très faible. C’est en vue de ce scénario catastrophe que la NASA a mis en place ce projet prévu pour 2022. Pour son test, elle a choisi le couple d’astéroïdes Dinymos A, de 800 mètres de diamètre, et Dinymos B (ou Dinymoon), de 170 mètres de diamètre. C’est sur celui-ci que l’impacteur sera envoyé.



D’une masse de 300 Kg, le projectile atteindra sa cible au bout de 18 mois à une vitesse de 6 Km par seconde. La mission devrait être observée par la sonde européenne AIM. Cependant, en raison du coût du projet (environ 200 millions d’euros) il n’y pas encore d’accord entre les 22 pays composant l’ESA (european spatial agency). Le projet sera de nouveau soumis en 2019 avec une version moins coûteuse pour un lancement entre 2022 et 2024. Ce projet pourrait permettre à la Terre de ne plus faire de rencontre inopinée avec ces géants de l’espace.