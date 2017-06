La Journée des Gens de la mer en photos La Réunion Positive Cette année, la Journée des gens de mer a été célébrée le 25 juin. Cet événement a été mis en place par le biais d’une résolution adoptée lors de la Conférence de Manille de 2010, chargée d’adopter la version révisée de la Convention STCW. L’objectif de la Journée des gens de mer est de reconnaître la contribution unique des gens de mer du monde entier au commerce maritime international, à l’économie mondiale et à la société civile dans son ensemble. Chaque année la Région Réunion participe à l’évènement en rendant hommage à toux ceux qui participent dans l’ombre ou non, à de l’amélioration des conditions pour les marins Réunionnais et étrangers de passages.





La résolution « encourage les gouvernements, les organisations du secteur maritime, les compagnies, les propriétaires de navires et toutes les autres parties intéressées à dûment promouvoir la Journée des gens de mer, comme il convient, et à prendre les mesures voulues pour la célébrer à sa juste valeur. »

Le slogan de la campagne 2017 est le suivant : "Seafarers Matter"

Cette année, nous souhaitons impliquer tout particulièrement les ports et les centres pour les gens de mer afin que ceux-ci mettent l’accent sur le rôle essentiel joué par les gens de mer. L’idée est que les ports et les centres pour les gens de mer partagent et valorisent les meilleures pratiques de soutien et de protection des gens de mer.

Nous souhaitons que dans le cadre de cette Journée soient organisées des activités spéciales pour les gens de mer, comme par exemple :

Des événements sociaux dans les ports pour rendre hommage aux gens de mer ;

Des journées portes ouvertes dans les centres pour les gens de mer ; ou

L’accès gratuit au Wi-Fi dans les ports pendant une journée.





