La Jeanne d'Arc, équipe de foot de la ville du Port, bateau fou

La Jeanne pris naissance en 1927 sous la houlette du président Émilien DERIMER, s'en suivirent d'autres qui ont retenu mon attention tels Max DEVENTES ou plus récemment André GONTHIER. L'addition de la bonne volonté de ces présidents et celle des joueurs dont la plupart exerçaient le métier de dockers qui après une journée de dur labeur s'adonnaient aux entrainements parfois pieds nus, les anciens se souviennent de Simon PERNIC, aussi du dénommé (pattes en tole) et bien d'autres encore à l'époque la ville du port était enveloppée d'une atmosphère saine, dénuée de toute forme de cupidité.



Tout ceci se résumait en une seule phrase ( l'amour du club de la ville ,l'amour du maillot mauve ) toute une fierté.



Actuellement on assiste à un spectacle déplorable qui émane d'une partie de dirigeants .on constate qu'un des leurs utilise le club comme tremplin pour accéder à des fins politiques, d'autres sont attirés par l'appât du gain. Il est évident que la ville du Port a toujours entretenu une pépinière de jeunes joueurs talentueux qui ne demandent qu'a intégré le club phare, ne bénéficiant pas de soutien les meilleurs émigrent vers d'autres horizons au lieu de les garder au sein du club on préfère recruter des joueurs extérieurs (de véritables chasseurs de prime), ceci afin de créer une gestion opaque,dénuée de toute transparence.



De cette nébuleuse certains tirent un profit personnel. La présence d'un nouveau président de nature intègre qui essaie d'assainir le budget du club,d'apurer les anciennes dettes génère une certaine conspiration visant à le déstabiliser et à le pousser tout doucement vers la sortie.



Le jour où la Jeanne retrouve une équipe dirigeante digne de ce nom qui oeuvre dans l'intérêt du club, elle redeviendra la grande équipe que l'on a connue à l'époque.