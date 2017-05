La France en marche

Emmanuel Macron élu, il a, conformément à ses engagements, nommé un Premier ministre d’ouverture qui a constitué un Gouvernement atypique, dans lequel l’on trouve autant de femmes que d’hommes, autant de politiques que de personnalités de la « société civile », autant de personnes de convictions de droite, de gauche que du centre. Personne avant lui n’avait tenté une telle diversité, excepté peut-être le Général de Gaulle en 1958. La France est donc désormais en marche !



Face au défaitisme, à la morosité, à la peur des autres, au manque de confiance en ses propres qualités et talents, les Français et les Réunionnais ont fait le choix de l’espoir, de l’audace, de la volonté, de la responsabilité. Certes, les résultats du second tour sont à prendre avec précaution, car nombre d’électeurs ont effectivement voté contre le FN davantage que pour Emmanuel Macron. Mais n’oublions pas que le candidat était arrivé en tête dès le premier tour, il est bon de le rappeler pour ceux qui remettent en doute sa légitimité.



Place maintenant aux législatives. Là encore, les Français et les Réunionnais auront à faire leur choix. Il est sensiblement le même d’ailleurs qu’aux Présidentielles, quoi qu’en disent les appareils de parti. Les électeurs auront le choix entre des candidats, investis « la République En Marche ! » ou s’inscrivant dans la majorité présidentielle, et les autres, ceux qui n’ont pas encore compris que les clivages et les oppositions stériles provoquaient le marasme et l’immobilisme.



Souvenons-nous des périodes de cohabitation précédentes, là où veulent nous amener à nouveau certains, notamment les Républicains. Un Président empêtré, quasi impuissant ; un Premier ministre et un Gouvernement entravés dans leur action : est-ce cela dont la France a besoin pour cinq années ? Rappelons-nous encore le contexte dans lequel se sont inscrites ces périodes de cohabitation : les Français avaient alors fait le choix – contestable ou pas – de sanctionner l’action du Président en place et de ses Gouvernements. Allons-nous, de manière absurde, sanctionner un Président qui n’aura encore eu le temps de ne rien faire ?



Je veux croire que, comme moi, les Français et les Réunionnais confirmeront leur choix présidentiel ! Je veux croire que, comme moi, ils feront le pari des réformes, le pari de l’ouverture, le pari de l’espoir, le pari de la conviction que notre pays et notre département ont des atouts qu’il faut libérer ! Je veux croire que, comme moi, ils donneront à ce Président nouvellement élu les moyens de mettre en actions son programme ! Il est grand temps de croire à nouveau que nous pouvons bâtir pour nos enfants un avenir meilleur que le nôtre.