"La Flamme de l'égalité": Des élèves récompensés pour leurs travaux sur l'histoire de l'esclavage

Ce lundi, des élèves de l’école élémentaire de Saint-Leu centre et du lycée Roches Maigres à Saint-Louis, notamment, ont reçu leurs prix pour le concours "la Flamme de l’égalité" dans les salons de la préfecture à Saint-Denis.



Lancé pour la première fois dans l’académie de la Réunion, ce concours a pour objectif "de faire connaître l’histoire de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, de leurs survivances comme de leurs effets et de leurs héritages contemporains".



Organisé pour la première fois dans l’académie cette année, ce concours national participe à l’éducation à la citoyenneté et aux valeurs républicaines des élèves des écoles élémentaires ainsi que des établissements d’enseignement du second degré, publics et privés.



En présence de Gilles Traimond, secrétaire général adjoint de la préfecture et sous-préfet en charge de la cohésion sociale et de la jeunesse, et Vêlayoudom Marimoutou, recteur d’académie et chancelier des universités, leurs travaux autour du thème "récits de vies : restituer la voix des acteurs et des témoins de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions" a été récompensé.



Catégorie École



1er : Saint-Leu, ville de la liberté – Elie et son héritage, vidéo de l’École Élémentaire Saint-Leu Centre – Classe de CM2B. Enseignante : Arissa Lenclume



Catégorie Collège



1er : Moi, Nanette esclave du Collège de Bourbon – de Corinne MASSON, professeure d’histoire-géographie, de Thierry AMÉLINEAU, professeur de lettres, et de Stéphane GESLIN, professeur d’histoire-géographie et théâtre (Lycée Georges Brassens).



Catégorie Lycée



1er : Les naufragés de l’isle de Sable, récit illustré du Lycée Roches Maigres (Saint-Louis) – 2nde BAC PRO technicien du froid et du conditionnement du froid (TFCA) de Sully GOVINDIN, PLP lettres-histoire, et Alexandra SAMSON, PLP arts appliqués.