La Fibre optique tisse sa toile à Saint-Joseph

Vendredi 30 juin 2017, le Maire de Saint-Joseph Patrick LEBRETON et Xavier HERMESSE, Directeur Général Adjoint de ZEOP ont inauguré le tout premier boitier fibre ZEOP dans le quartier de Vincendo, en présence des équipes techniques et des riverains.



Depuis son arrivée sur Saint-Joseph en 2015, avec une première armoire installée au cœur du centre-ville, rue Paul Demange, le fournisseur d'accès à internet a déployé son réseau de fibre optique aux quatre coins du territoire. Déjà plus de 6200 logements sont raccordables, de Manapany à Bois Noir pour la partie littorale. Pour les quartiers excentrés, ce sont les habitants de la partie haute de Jean-Petit (à proximité de l'Église) qui bénéficient du premier déploiement dans les Hauts.



Dans son discours le Maire de Saint-Joseph, a renouvelé auprès de l'opérateur, son souhait de poursuivre le travail effectué en faveur de la réduction de la fracture numérique et de l'égalité des chances en faveur d'un accès au numérique pour tous.



À venir en juillet prochain, l'ouverture d'une nouvelle armoire dans le quartier des Jacques.