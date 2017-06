Party

La Fête de la Musique célèbre la musique vivante au coeur de la ville de Saint-Denis

Comme chaque année, la Ville de Saint-Denis célèbre la Fête de la Musique dans le centre-ville. Plus grosse édition de l’île, la Fête de la Musique de Saint-Denis propose de nombreux spots musicaux ouverts aux groupes amateurs et professionnels ainsi qu’aux écoles de musique et aux structures privées. En tout, plusieurs centaines d'artistes se sont produits au coeur de la ville.

Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com