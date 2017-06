La Fédération socialiste appelle à faire battre les candidats de la droite

La Fédération Socialiste de La Réunion appelle les électeurs socialistes et progressistes à se rassembler ce dimanche 18 juin 2017, au second tour des élections législatives, pour assurer la victoire des candidates déjà soutenues dès le 1er tour : Ericka BAREIGTS dans la 1ère circonscription, Virginie GOBALOU dans la 4ème , Monique ORPHE dans la 6ème, et Huguette BELLO dans la 2ème.



Dans la 5ème circonscription, nous appelons à voter pour le candidat de Gauche, JeanHugues RATENON. Dans les 2 autres circonscriptions, où la Gauche n’est plus représentée, la Fédération, en toute logique, appelle à faire battre les candidats de la Plateforme de la Droite, qui sont nos adversaires politiques, et à voter dans la 3ème circonscription pour Jacquet HOARAU contre Nathalie BASSIRE, et dans la 7ème pour Thierry ROBERT contre Fabrice MAROUVIN.



Fédération Socialiste de LA REUNION