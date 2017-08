La FSU Réunion veut rencontrer le ministre de l’Éducation Nationale

Dans le cadre de la venue de M. Blanquer, Ministre de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, la FSU Réunion sollicite une audience pour y aborder les questions du système éducatif et des personnels dans notre académie.



La Réunion cumule en effet un certain nombre de points critiques sur des sujets aussi importants que la maîtrise de la langue, le décrochage scolaire, les violences, le taux d'encadrement, le recours massif aux personnels précaires, le bâti scolaire,...



La FSU questionnera le Ministre sur la pertinence de la précipitation avec laquelle les réformes sont imposées, et comment, dans le cadre d'une politique de restriction budgétaire, il compte sortir notre académie de cette situation qui dure depuis bien trop longtemps.



Le Bureau Exécutif de la FSU Réunion.