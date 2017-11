La Djette allemande Monika Kruse fait le show à Maurice

Monika Kruse, l’une des djettes les plus en vue du moment était à Maurice le temps d’une soirée exceptionnelle samedi dernier. C’est à l’Embrasure Rivière Noire au Morne que les clubbers ont pu se déjanter sur de la musique électronique, un événement signé Mêl T z’Arts Ltd jusqu’à 7heures du matin.

A 46 ans, Monika Kruse est l’une des DJ allemande les plus influentes de la scène techno, classée parmi le top 10 des DJ mondiaux. Elle est louée par ses semblables et a joué dans les plus grands festivals internationaux, dont, Time Warp, Awakenings, Sonus Festival, entre autres.Accompagnée de toute une pléiade de DJ mauriciens et internationaux, à l’instar de Cream Cracker, Emmanuel Savannah, John John de La Réunion, Tess, Tahir Mu et Ken Zo du Canada ainsi que Dj Bart, directeur Mêl T z’Arts Ltd également aux platines, Monika Kruse a réussi à faire de cet événement un show unique et particulier.Plus de photos ici : https://www.facebook.com/587502841363442/photos/?tab=album&album_id=1468300229950361