La Diagonale des Juristes : Le Gala

Samedi soir, dans le jardin de la Villa du Département s'est tenu le Gala des Juristes 2017, où jolies robes exubérantes et smoking arborés avec assurance étaient de rigueur.



En l’espace de 6 ans, le Gala des Juristes est devenu un événement incontournable de la Faculté de Droit de la Réunion qui rassemble, chaque année, étudiants en droit, professeurs et professionnels du droit dans une ambiance festive : musique et cocktail dînatoire étaient au programme avec une soirée ayant pour thème " Casino Royale ".



L’occasion également de remettre les prix du concours de la Diagonale des juristes, le célèbre concours d’éloquence organisé par des étudiants en droit de la Faculté de droit et d’économie qui s’est déroulé l’après-midi même dans l’amphithéâtre 550 "bioclimatique" de l’Université de La Réunion.

Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com