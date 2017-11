La Corée du Nord affirme être "capable de frapper la totalité du continent américain"

Un nouveau missile intercontinental a été tiré mardi 28 novembre par la Corée du Nord. L’information a été confirmée ce mercredi par Pyongyang. Equipé "d’une ogive lourde extra-large", "le Hwasong-15" est " capable de frapper la totalité du continent américain", a indiqué l’agence officielle nord-coréenne KCNA. Il s’agit du tir le plus haut de tous ceux effectués jusqu’à présent par la Corée du Nord.



Le tir lancé depuis la province de Pyongan a survolé la mer du Japon avant de s'abîmer en mer.



"On va s’en occuper" , a réagi Donald Trump, le président des Etats-Unis.



Le dernier tir balistique date du 15 septembre dernier.



Une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU se tient ce mercredi. Selon le Figaro, le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, appelle à "prendre de nouvelles mesures au-delà des sanctions déjà adoptées par l'ONU, y compris le droit d'interdire le trafic maritime transportant des biens vers et depuis la Corée du Nord".