La Confrérie des Gens de la Mer fête ses 20 ans: "Réconcilier le Réunionnais avec la mer"

Ces passionnés d’histoire et plongeurs professionnels tentent depuis 1996 de "réconcilier le Réunionnais avec la mer". Recherches sur terre à travers notamment les documents des Archives Départementales ou sous l’eau sur les épaves qui constituent le patrimoine de notre ile. La Confrérie des Gens de la Mer fête ses 20 ans et pour l’occasion publie un ouvrage répertoriant notamment 277 des plus de 300 naufrages survenus sur le littoral réunionnais.



"Une histoire maritime réunionnaise" se veut ainsi "une restitution aux Réunionnais et à chaque amoureux de l’histoire de la mer" de ces années de présence sur le terrain, racontent Cendrine Molina et Laurent Hoarau deux des auteurs de l’ouvrage. Un ouvrage collaboratif des membres de la Confrérie, édité en partenariat avec la Saga du Rhum, qui associe travail archéologique, iconographique, témoignages et anecdotes pour susciter l’intérêt d’un public le plus large possible.



Car l’histoire de la Réunion et de son peuplement est liée à la mer, rappellent les auteurs comme en témoignent les 6 épaves répertoriées sur le littoral réunionnais ou encore les sépultures des "valeureux marins".