La Communauté territoriale de santé mentale 974 au service des Réunionnais

L’établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR), le Centre Hospitalier Universitaire de la Réunion et le groupe Les Flamboyants, membres fondateurs aux termes de la loi, ont posé, hier, la première étape de la création de la Communauté territoriale de santé mentale 974.



Plus encore, concrétisant et valorisant l’esprit de travail collectif entre acteurs sanitaires, médico-sociaux, sociaux, associatifs et usagers régnant depuis des années sur l’île de La Réunion, et bien au-delà des seuls établissements publics et privés de psychiatrie, de très nombreux acteurs directement impliqués dans cette prise en charge ont intégré d’emblée cette communauté.



Les professionnels de santé libéraux représentés par les Unions Régionales, la très grande majorité des établissements médico-sociaux, des réseaux, des associations, des représentants d’usagers... ont fait le choix de se joindre à cette communauté.



La Communauté territoriale de santé mentale (CTSM) a pour mission de promouvoir la santé mentale, et d’améliorer l’accompagnement et la prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiques dans toutes ses dimensions: la promotion et la prévention, l’accompagnement au plus près du lieu de vie (inclusion sociale, logement, emploi, vie sociale...), l’amélioration de l’état de santé et le rétablissement (le repérage précoce des troubles, le parcours de santé et de vie sans rupture, l’amélioration de l’accès aux soins somatiques...), la veille du respect des droits et la lutte contre la stigmatisation.



L’ensemble de ces travaux devra se concrétiser par l’élaboration d’un Projet Territorial de Santé Mentale prévu dans la loi du 26 janvier 2016 portant sur la modernisation du système de santé. Bien entendu, ces travaux seront menés en liens très étroits avec l’Agence de Santé de l’Océan Indien, particulièrement attentive à la santé mentale.



Depuis la loi sur la modernisation du système de santé, une vingtaine de communautés territoriales de santé mentale ont été initiées sur le territoire national. Elles sont rejointes désormais par la Communauté territoriale de santé mentale 974 qui présente l’originalité d’être d’emblée très largement ouverte à l’ensemble des acteurs de la santé mentale.



Une première pierre à l’édifice est posée avec la mise en place de cette communauté préfiguratrice. Cette communauté aura pour objet d’animer une dynamique dans l'île, afin de répondre aux problématiques actuelles et futures relevant de la santé mentale.



Comme le prévoit le projet de convention : "Ce document traduit la volonté des acteurs de la santé, médico-sociaux et sociaux à se fédérer autour de la mise en place de "parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture" ainsi que l'a voulu le législateur. Dans cette dynamique, l'appréhension des dimensions de la prévention, de l'accompagnement et de l'insertion sociale, de l'accès au logement, rend plus que jamais l'adoption d'une approche décloisonnée de la santé mentale".



Dès l’origine, l'Agence Régionale de Santé Océan Indien a encouragé et soutenu l'ensemble de la démarche. Elle a notamment initié et piloté depuis 18 mois, avec le concours de l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP), une démarche qui a permis de poser une importante phase diagnostique de la situation de la santé mentale sur notre île, d’établir des préconisations et surtout d’engager une dynamique entre les acteurs que la Communauté a vocation à entretenir.



L’ARS-OI a également encouragé et soutenu cette démarche tendant dans un premier temps à mettre en place une CTSM préfiguratrice appelée ultérieurement, après la conclusion du contrat territorial de santé mentale, à devenir définitive.



Les membres de la communauté :



Sont signataires de la convention constitutive de la Communauté Territoriale de Santé Mentale 974 :



- Les membres fondateurs sont les établissements de santé autorisés en psychiatrie, publics (Centre Hospitalier Universitaire de la Réunion et Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion) et privés (groupe Les Flamboyants).

- Les associations gestionnaires de structures sociales ou médico-sociales suivants :

Association laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA), Fondation Père Favron, Association Saint François d’Assises (ASFA), Association Frédéric Levavasseur (AFL), Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH), Réseau Santé Addictions Outre-Mer (réseau « SAOME » Association Nationale en Alcoologie et Addictologie (ANPAA Océan Indien), Association Réseau Oté



- Les représentations des professionnels de santé de ville suivants :

Union Régionale des Médecins Libéraux OI (URML OI), Union Régionale des Professionnels de Santé Infirmiers Océan Indien (URPS Infirmiers), Association TIP@santé



- Les associations de représentants des usagers et/ou de familles d’usagers de la santé mentale suivants : Union Nationale des Familles et Amis des Personnes Malades et/ou Handicapés Psychiques (UNAFAM 974), La Communauté Territoriale de Santé Mentale 974 est domiciliée à l'EPSMR.