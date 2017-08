Mail A la Une . La Civis attribue le marché des transports à Cineo





Le groupement, composé des sociétés Semittel, Transdev Outre Mer, Transport Mooland, était le seul à candidater à la délégation de service public pour l’exploitation du réseau de transport urbain Alternéo. Seuls 2 votes contre et une abstention sont venus prendre leurs distances avec la décision prise par l'intercommunalité.



Rappelons que le gérant de la société de transport C.Joseph n'a cessé, ces dernières semaines, de mettre en doute l'intégrité de la régularité de l'attribution du marché, allant jusqu'à organiser des opérations escargot devant le siège de la Civis et à entamer une grève de la faim.



Une question de coût selon la majorité



Au sein de l'assemblée, l'élue socialiste Virginie Gobalou a pour sa part interpellé la majorité intercommunale en demandant "qui avait établi le cahier des charges ?" dans le cadre de la passation de marché. L'élue communautaire a marqué son étonnement de voir le marché des transports n'ayant pas fait l'objet d'un allotissement qui aurait profité à plusieurs acteurs.



Le président de la Civis a simplement rappelé que dans le cadre de ce type de délégation de service public, l'intercommunalité avait tout à y gagner d'attribuer le marché à un groupement afin de réduire le coût pour la collectivité.



Eric Caroupapoullé a quant à lui décidé de mettre un terme à sa grève de la faim

