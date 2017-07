Mail Communiqué "La Cité s’installe chez vous" : Une action terrain au plus près des jeunes Réunionnais

Franc succès pour cette première session de "la Cité s’installe chez vous !" Plus de 1200 personnes de toute l’île ont pu bénéficier de ce service délocalisé de la Cité des métiers !



"La Cité s’installe chez vous !", c’est quoi ?



C’est un programme créé et piloté par la Cité des métiers a n d’aller à la rencontre des publics qui ne peuvent pas se rendre dans le Sud. "Si vous ne pouvez pas venir à nous, c’est nous qui venons à votre rencontre !"



L’objectif de l’action est multiple :



-Faire découvrir la Cité des métiers et ses services -Faire découvrir les métiers et travailler sur les orientations -Informer les jeunes sur les formations existantes -Sensibiliser les futurs actifs sur les événements, les ateliers et les conférences à venir.



Un public jeune et réactif qui a répondu présent



Sur cette première session, 9 structures ont pris contact avec la Cité des métiers pour faire bénéficier à leur public ce service inédit sur le territoire. 96,5% des personnes participantes ont moins de 25 ans et 89,7% sont en formation. L’action a essentiellement séduit des établissements scolaires mais aussi les structures qui accompagnent les publics dans la construction de leur projet professionnel.



Le public jeune et dynamique présent lors de ces rencontres montre l’engouement suscité par cette action et surtout l’importance d’aller au contact des jeunes et de développer le lien social.



Un fort potentiel pour installer une Cité des métiers #2 dans le Nord de l’île pour les publics des zones nord et est.



Ce bilan positif, permet de constater que la création d’une deuxième Cité des métiers est plus qu’attendue, puisque 71,9% des personnes présentent, viennent du Nord et de l’Est (865 personnes sur les 1202). Se déplacer et conseiller ces jeunes, permet à la Cité des métiers de répondre à une demande importante de la part des jeunes Réunionnais, qui souhaitent être soutenus dans leur démarche de projet professionnel.



Il ne fait aucun doute que la Cité des métiers porte aujourd’hui l’image d’un acteur clé dans l’orientation, la prise de décision et la découverte des métiers pour la jeunesse réunionnaise.



Une action qui se poursuit pour ce deuxième semestre



"La Cité s’installe chez vous" est un service gratuit, à travers lequel les équipes se déplacent avec la logistique nécessaire pour animer les lieux de rencontre et permettre à ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’à Saint Pierre, d’être conseillés et accompagnés dans leurs orientations professionnelles.



Fort de cet engouement et pour continuer à être au plus près de la population réunionnaise, une deuxième session de "la Cité s’installe chez vous" est programmée pour ce deuxième semestre 2017.



D'ores et déjà les structures de l'île qui souhaitent bénéficier de ce service peuvent contacter la Cité des métiers au 0262 70 03 03 afin d'avoir plus d'informations.



