<<< RETOUR CINOR

La Cinor se rapproche un peu plus de La Chine CINOR En marge du Forum Économique Chine-Réunion, une rencontre entre la Cinor et l'APCAE (Association Pour l'Amitié du Peuple Chinois avec l'Étranger) s'est déroulée le 8 août dernier au siège de l'agglomération du Nord.





Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique d'échanges et de coopération mise en oeuvre avec les pays de la zone dans le cadre du Projet de territoire de la Cinor. "Le rapprochement des relations entre la Chine et La Réunion se révèle une opportunité unique pour La Réunion et pour l’Océan Indien en termes d'échanges et de développement, aussi la Cinor ne pouvait manquer ce rendez-vous", explique le Président Gérald Maillot.



La Cinor a pu ainsi présenter ses projets phares en matière d'éducation et de formation (Cité des dirigeants), d'économie de la mer au travers du projet d'extension du Port Sainte-Marie, ses deux projets de Téléphériques et ceux liés à la pépinière d'entreprises et d'Ocean Work Tech. "Nous avons effectivement des atouts à faire valoir dans une vision «gagnant-gagnant » pour la Chine et pour La Réunion", rajoute Yves Ferrières, Vice-Président délégué qui parle "d'un tournant pour le territoire Nord".



Outre Victor Chane-Nam, Administrateur de la Fédération des associations chinoises, la délégation de l'Association Pour l'Amitié du Peuple Chinois avec l'Étranger était composée de Sun Xueqing et Wang Kai, respectivement Directeur Général et Directeur Adjoint du Département des affaires d'Asie et d'Afrique de l'APCAE et d'Estelle Yang Huiwen et Fang Yi, interprètes français au sein de l'association.



Grand Prado : à la découverte du savoir-faire réunionnais



L'autre temps fort de la présence des Chinois sur le Nord a été la visite de la station d’épuration du Grand Prado par une délégation le 9 août dernier.



Accueillie par la Cinor et Veolia, la délégation, conduite par M. Yan Jufen, Délégué Général du CCPIT (Conseil Chinois pour le développement du Commerce International) et M. Yang Luyu, Chef du Bureau Représentation Économique de la Province du Jiangsu, a pu échanger avec les acteurs institutionnels locaux et les entreprises réunionnaises.



Les visiteurs chinois ont d’abord assisté à une présentation de la problématique de l’assainissement liquide dans l’intercommunalité par la Cinor. Veolia Eau Réunion, gestionnaire de ce site unique sur l’île, a présenté ses missions et partagé son expertise en matière de gestion des eaux usées et de mise en place de solutions d’économie circulaire.



La délégation a pu ensuite visiter la plus grande STEP de l’île, le Grand Prado, conçue pour traiter les eaux usées de 170 000 habitants, un outil performant et innovant au service du développement durable.



Pour rappel, le Forum Économique Chine-Réunion s'est déroulé 8 août au Moca, à Saint-Denis, à l'occasion des festivités Guandi 2017. Le thème en était : "Positionner La Réunion et l’Océan Indien sur les Nouvelles Routes de la Soie !".



Ce forum s'est déroulé en présence de Mme Gao Yuan Yuan ministre-conseiller économique et commercial auprès l’Ambassade de Chine en France, du Président de Région et du Président de la Cinor. Outre la Ministre, étaient présents au titre d'invités d'honneur et d'intervenants, David Gosset fondateur de l’Euro-China Forum, Wang Hongyi chef de groupe des études pour One Belt One Road, Rémi Mathieu professeur et sinologue Université Paris 7-Diderot, Amédée Darga directeur de Stratconsult ABDS, ex-ministre de l’Économie de Maurice et Yang Luyu représentant de la province du Jiangsu en France…



Zinfos974

Dans la même rubrique : < > Didier Robert présente le monorail réunionnais à la Ministre des Transports, Elysabeth Borne 3 entreprises réunionnaises au 1er Boot Camp de La Ocean Tech