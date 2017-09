<<< RETOUR CINOR

La Cinor salue les premières réalisations concrètes de la Ocean Living Lab CINOR Engagé depuis novembre 2016, concrétisé par la signature en avril 2017 d’une convention tripartite Ocean Living Lab (Pays Basque), Digital Réunion et CINOR (La Réunion), le rapprochement des écosystèmes thématiques du Pays Basque et de La Réunion – une des concrétisations du Projet de Territoire de la CINOR – a connu la semaine dernière une nouvelle phase féconde dans sa mise en oeuvre.



Nos partenaires du Pays Basque étaient en effet de retour sur l'île, du 28 août au 2 septembre, dans le cadre de la poursuite de leurs missions, liées à la convention Ocean Work Center signée en avril dernier entre la Océan Tech, la Cinor et Digital Réunion, et visant, notamment, à construire une offre d’accélération de l’écosystème de start-up de la Réunion.



La déclinaison concrète cette convention signée entre les trois partenaires a indiscutablement connu, lors de cette semaine de travail, des résultats par le biais de trois formes d’expression.

- Un volet recherche-développement qui pose les bases d’un partenariat stratégique noué entre la Ocean Tech et le CYROI, en matière de R&D et dont la première thématique a été définie autour des textiles intelligents et des bio-ressources - avec l’appui des recherches menées au sein de l’IRD - dont les applications sont nombreuses notamment en matière de sport et de santé ; sujets au coeur des réflexions des deux écosystèmes French Tech, Réunion et Pays Basque.





Signature d'une convention de partenariat entre le CYROI et l’Ocean Tech



La Conférence Scientifique Internationale sur la recherche et l’innovation dans les domaines de la biodiversité/aliment/santé du 14 au 16 décembre prochains, portée par le CYROI, le CHU et l’Université de la Réunion constitue la prochaine étape au cours de laquelle sera signée une convention de partenariat entre le CYROI et l’Ocean Tech.



- Un volet application de la méthode d’open innovation au projet de valorisation du stade en eaux vives / BOCAGE, pour projeter les nouveaux usages et pratiques de loisirs et d’écotourisme que cet espace pourrait porter et y associer l’écosystème d’innovation de la Réunion (Technopole, Digital….), pour faire de ce projet un levier de développement économique pour et par les acteurs réunionnais.



- Un volet accélération d’entreprises : afin de construire le modèle propre d’accélération de start-ups à la Réunion, la CINOR en partenariat avec la Ocean Tech et le French Tech Santé a sélectionné 3 start-ups, Fetch Ingénierie, Réunion Spotter et Story Enjoy, mobilisées dans le réseau technopolitain du territoire, pour participer à l’évènement international Start up de la Ocean Tech à Saint-Jean de Luz. La Cinor, la Technopole et Digital Réunion capitaliseront sur ce retour d’expériences pour définir avec l’écosystème réunionnais, le modèle à mettre en oeuvre à La Réunion.





"L'innovation, levier de création d’emploi"



Le constat effectué à l’issue de cette semaine de travail est plus que positif. "L’initiative engagée par la CINOR de rapprocher les deux écosystèmes n'a pas tardé à porter ses fruits", explique Guy Martin, Vive-Président délégué de la Cinor. "Elle a permis de déboucher à l’issue de seulement 6 mois sur des réalisations concrètes sur lesquelles nous porterons une attention dans les mois qui viennent. Des réalisations qui constituent les premières étapes d’une dynamique de travail dont le Projet de Territoire a posé les principes".



Pour sa part, Manuel de Lara, président de l’Ocean Living Lab, confiait que "la semaine écoulée a été très féconde. Nous avons, ensemble, montré que que l’innovation collaboratrice est un levier de création d’emploi".







La délégation basque



- Manuel de Lara : Président de l'OCEAN LIVING LAB transfrontalier qui réunit d'Hossegor dans les Landes à San Sebastian au Pays basque espagnol un écosystème d'industriels et de startups récemment labellisé French Tech autour des thématiques #SportsTech #Océan # Digital #ActionSports #OutdoorSports.

Il est également un élu local Pays-Basque et Expert conseil dans le management de l'innovation territoriale qui accompagne aujourd’hui des territoires et PTOM dans leur stratégie de compétitivité et d’attractivité.

Directeur des projets internationaux Cluster Gaia (Bilbao) ; Gaia est l'Association des technologies électroniques et informatiques au Pays Basque, un organisme privé et professionnel à but non lucratif, créé en 1983, composé actuellement de 260 entreprises qui proposent des produits et des services dans le domaine de l'électronique, des technologies de l'information et des télécommunications.



- Christophe Seiller : Directeur de l’EuroSIMA Cluster (Fédération professionnelle des entreprises de la filière Glisse, Nautisme, Activités Aquatiques en Europe), 15 ans d’expériences dans la filière Action & Outdoor Sports En charge de la Promotion et du Développement Economique des entreprises via les Institutions, Centres de Formation, Laboratoires de Recherche. Référent Thématique de LA OCEAN TECH.



- Virginie Rosa : Directrice - Responsable R&D Sport Contrôle. Celle-ci constitue une plateforme en ingénierie médicale au service de l'innovation produit et service à usage sportif et de prévention. De même, elle propose ses compétences aux acteurs de l'économie du sport pour des prestations de conception, conseil ou certification produit. Certaines de ses innovations sont aujourd'hui distribuées à travers le monde par de grandes enseignes du sport.



- Guy Ringrave : Gérant de Waïna Outrigger Organisation, entreprise de fabrication de pirogue française. Administrateur d’EuroSIMA.





