<<< RETOUR CINOR

La Cinor remporte un appel d'offres auprès de l'Etat pour 3 projets d'installations photovoltaïques CINOR Les appels d'offres lancés par le ministère de la Transition écologique en décembre 2016 dans le cadre d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable dans les départements d'Outre-mer et en Corse, ont rendu leur verdict : les 3 projets portés par la Cinor pour le siège de la Cinor, le centre Aquanor et la Step du Grand Prado, ont été retenus.

Ils font partie des 30 projets validés par le ministère pour des installations photovoltaïques au même titre que ceux portés par EDF, Urbasolar et l'aéroport Roland Garros.



Ainsi, très bientôt, nos sites intercommunaux se verront pourvus d' installations équipées de dispositifs de stockage et de dispositifs d'autoconsommation.



"Le développement de ce type d'installations pourvues de dispositifs de stockage vise à offrir un approvisionnement d’électricité régulier, continu et sécurisé au bénéfice des consommateurs", explique la Cinor.

Pour l'appel d'offres concernant notre collectivité, les projets retenus pourront bénéficier d'un tarif d'achat garanti de l'électricité produite à un prix moyen de 113,6 euros/MWh.



Par ailleurs, certains lauréats, dont la Cinor, se sont engagés à fournir de l’électricité lors de la période de pointe et à faire appel à l’investissement participatif permettant aux "vendeurs" de majorer leur prime de 3 euros/MWh.





Conforme aux ambitions du Plan Climat intercommunal



S'agissant des des projets retenus dans la catégorie autoconsommation (2e appel d'offres), il s'agit essentiellement d'installations sur des centres commerciaux et industries pouvant consommer eux-mêmes l'électricité d'origine renouvelable ou bien la valoriser.

"La désignation de nouveaux projets d’installations de production d’énergies renouvelables confirme le dynamisme de cette filière qui va prendre une part de plus en plus importante de notre production d’électricité au cours des années qui viennent", explique Nicolas Hulot sur le site du ministère de la Transition écologique.



Pour rappel, ces appels d'offres ont été lancés en décembre dernier. Ils visent à renforcer l’indépendance énergétique de ces territoires situés en zone non connectée.



"Ils assurent une transition vers une production électrique sans carbone compatible avec les ambitions du Plan Climat. Dans ces territoires, la faible taille des systèmes électriques, conjuguée à la non-interconnexion des réseaux, induit une plus grande fragilité et nécessite une approche spécifique", argumente le ministre de la Transition écologique.







Zinfos974

Dans la même rubrique : < > 3 entreprises réunionnaises au 1er Boot Camp de La Ocean Tech Ensablement du port de Sainte-Marie, les travaux de pompage ont commencé