La Cinor partenaire majeur de NxSE 2017 CINOR NxSE (prononcez Néxi) se déroulera cette année les 4, 5 et 6 octobre, avec la Cinor comme "gold partner". NxSE, c’est le Business Forum International de la Transformation Numérique Océan Indien et Afrique. Une manifestation organisée par Digital Réunion qui réunit les acteurs du numérique de la zone Afrique et Océan Indien, de France et d’Europe en seul lieu : La Réunion !

L’objectif est le développement de l’économie réunionnaise en faisant connaître le savoir-faire des acteurs du numérique de La Réunion, en favorisant la coopération régionale et internationale et en créant des opportunités d’affaires Sud-Sud et Nord-Sud.



Pour cette deuxième édition, 5 thématiques phares, où le numérique joue une place centrale, seront développées : Marchés et défis de la Santé Numérique, Industrie du futur, Villes et bâtiments de demain, Touriste connecté, voyage au coeur de la Data, Agriculture connectée, la 3ème révolution agricole.



Gérald Maillot, Président de la Cinor se félicite "de pouvoir accompagner l'organisation d'un Forum d’une telle ampleur, porteur de perspectives de développement pour la filière et pour La French Tech Réunion".



Pour sa part, Philippe Arnaud se projette déjà sur l'événement. "Sur la forme nous souhaitions que l'édition 2017 soit très rythmé, avec des conférences, des masterclass, des workshops…. Que l’on soit une association, une jeune startup ou une entreprise déjà plus installée, le forum apportera à chacun de quoi nourrir son activité avec des contacts, des idées, une nouvelle vision de son écosystème et des perspectives de développement".



3 jours de conférence et de rendez-vous BtoB



Cette année, NxSE passe d'un format de 2 jours à 3 jours en 2017 pour permettre plus de créneaux et rendez-vous BtoB, ce qui constituait la principale doléance des participants suite au 1er Forum.



Une application dédiée (MARCOM CONNECT) permettra d’ailleurs une prise de rendez-vous plus formelle avec un espace dédié et des tables numérotées, ce qui nous permettra de mesurer plus précisément les retombées de NxSE2017.



Au chapitre invités, il est attendu la présence de +de 70 Speakers locaux et internationaux reconnus, de même que des représentants de 10 pays de la Zone Afrique/Ocean Indien représentés (Afrique du Sud, Sénégal, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria, Tunisie, Maroc, Kenya, Maurice, Madagascar)



S'agissant des retombées, Philippe Arnaud, Président Digital Reunion, confie que "suite à la 1ère édition, 4 entreprises/filiales se sont installées à La Réunion".



