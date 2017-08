<<< RETOUR CINOR

La Cinor ouvre "La Cité des Dirigeants" avec une 1ere promo pour octobre 2017 CINOR Développer et promouvoir les intérêts des acteurs économiques de la Réunion et de ceux des territoires et pays de la zone océan Indien dans une optique de croissance durable par l’éducation, l'entrainement et la formation, tel est le but de "La Cité des Dirigeants" créée par Cinor aux côtés de partenaires économiques.





Aussi, la mission de cette société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) va "consister à créer les conditions favorables à l’expansion, la consolidation et l’implantation d’entreprises sur le territoire et à l’international", explique Gérald Maillot, Président de la Cinor et président du Conseil de surveillance de cette SCIC.



"On veut proposer des formations hautement qualifiantes pour les dirigeants d'entreprise réunionnais", précise la Cinor qui va s'appuyer sur des partenaires tels que Agefos, les organisations patronales et autres contributeurs privés "chefs d'entreprise femmes et hommes déjà engagés pour La Réunion".



Car, plus qu'une formation, le CPA constitue un entraînement de haut niveau pour des cadres et dirigeant(e)s en poste ou en devenir ayant une expérience nourrie en management, lesquels souhaitent s'ouvrir sur le monde, acquérir une expertise en stratégie, développer leur compétence de leader et bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

Deux premiers programmes sont d'ores et déjà lancés : le premier vise la valorisation de l'économie bleue et le second l'entraînement des dirigeants et des entrepreneurs.





Face à une nouvelle génération dopée aux modes du digital



Pour sa part, Christophe Di Donato, président de la nouvelle Cité des Dirigeants et de la formation CPA Réunion, explique équ'avec l’évolution des business models et l’émergence de nouvelles pratiques managériales, plus que jamais, les dirigeants doivent anticiper s’ils veulent conduire l’entreprise vers le succès. Avoir la bonne stratégie, le bon management, ce n’est pas inné, ça s’apprend». Le dirigeant doit d'autant plus se former -s’il veut avoir des équipes performantes- qu'une nouvelle génération est arrivée, dopée aux modes du digital. "Il faut se préparer à de nouvelles pratiques. Le CPA peut évidemment se révéler une bonne réponse à ces besoins…"





Objectif de création de 5 000 emplois



La création de cette SCIC constitue l'un des plusieurs dispositifs d'accompagnement de la Cinor permettant de conforter les projets structurants de la collectivité dans le cadre de son Projet de territoire qui vise à l'objectif de création de 5 000 emplois sur son territoire à horizon 2030.

Pour rappel, au cours de la séance du Conseil Communautaire du 29 juin 2017, les élus ont approuvé une prise de participation au sein de cette SCIC à hauteur de 700 000 euros sur un budget global estimé à 1,5 millions.





1ere promo : octobre 2017



