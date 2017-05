La Cinor engagée pour une dynamique économique forte et innovante

Mail Communiqué La Cinor engagée pour une dynamique économique forte et innovante Le Projet de Territoire de la Communauté d'Agglomération du Nord de La Réunion se concrétise de plus en plus. Après le vote du budget, qui donne les moyens aux équipes de la Cinor de mener ses grands chantiers stratégiques, les élus communautaires viennent de réitérer leur confiance à l'égard de plusieurs partenaires économiques.

Au cours du conseil communautaire de ce jour, la Cinor a renouvelé et renforcé plusieurs conventions-cadre avec des partenaires économiques, et leur a accordé des enveloppes budgétaires à la hauteur des ambitions du Projet de territoire et en cohérence avec les nouvelles responsabilités des intercommunalités en matière de développement économique.



Depuis le 1er janvier 2017, la Loi NoTre leur a transféré l'intégralité de la compétence "Aménagement, création, animation et gestion des espaces d’accueil économiques". Dans cette dynamique, les conseillers communautaires ont notamment décidé :



- d'attribuer une subvention de 80 000 euros à CBTECH by CYROI, pépinière d'entreprises, spécialisée dans le secteur des biotechnologies, afin qu'elle maintienne ses activités d'animation. Les projets et activités qui sont rattachés à la pépinière portent sur des axes de recherche porteurs : valorisation et protection des ressources naturelles issues de la biodiversité terrestre et marine de La Réunion, santé et bien-être, et chimie fine (parfums, cosmétiques).



- d'approuver la convention d'objectifs 2017 de l'accord triennal 2017-2019 avec l'association Technopole de La Réunion et de lui attribuer une subvention de 150 000 euros. Avec la Technopole de La Réunion, la Cinor souhaite construire et consolider au sein du Parc Technor un parcours foncier et immobilier, proposant des services adaptés comme le Fab Lab ou atelier numérique de fabrication – outil inauguré en mars dernier -, un living lab, des espaces d’accueil d’accélérateur, une résidence de formations...



- Toujours dans le domaine de l'innovation, la Cinor a conclu une convention-cadre triénnale 2017-2019 avec l'association Digital Réunion, acteur engagé dans la dynamisation de l'écosystème d'innovation, y compris au plan national et international avec la reconnaissance "La Réunion French Tech". Cette convention vient en complémentarité des actions portées par la Technopole de la Réunion et vise à favoriser l'ouverture et l'animation du "Ocean Work Center". Une subvention de 70 000 euros a été approuvée.



Sur le plan touristique, la Cinor, à travers son Projet de Territoire, a réaffirmé la nécessité de repositionner l'OTI du Nord. La structure doit être en mesure d’accompagner le développement d’une offre de produits valorisant les espaces et les sites cibles (Bocage, Colorado, Village Bienvenue, porte d’entrée du Parc National...) de porter des événementiels d’excellence. Pour ce faire, la Cinor a approuvé un budget de fonctionnement de 500 000 euros pour 2017. Zinfos974 Lu 314 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > La CGTR Educ'Action "très inquiète de la nomination du nouveau ministre de l’Éducation nationale" Annulation de la 7ème édition du festival Danse Péi