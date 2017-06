La Chambre de métiers présente sa "smart home" à l'URMA

Le président de la Chambre de métiers et de l’artisanat, Bernard Picardo, accompagné des élus et de quelques apprentis a convié la presse ce lundi 12 juin 2017 à l’URMA de Sainte-Clotilde pour présenter son nouvel espace pédagogique dédié à la domotique, "maison connectée". Un espace accessible au service des vendeurs, conseillers et techniciens en électrodomestique et multimédia.



La domotique traite de l’automatisation du domicile, permettant par exemple à un particulier de piloter à distance via un smartphone ou une tablette sa caméra de surveillance, ses volets électriques, son chauffage ou sa climatisation ou encore l’éclairage de sa maison. Des solutions techniques qui sont aujourd’hui à la portée de M. Tout-le-monde, comme nous l’explique Frédéric Trinez, représentant de la société Delta Dore dans l’Océan Indien. "La domotique a un certain coût, mais rien à voir avec ce qui se faisait il y a quelques années. Comptez entre 2 500 et 3 000 euros pour une villa comptant 5 volets roulants, 5 points lumineux et le portail automatisé", indique-t-il.



La démo présentée par les élèves de l’URMA a pour particularité d’associer l’alarme, la domotique et la vidéo sans tirer de câble. L’avantage de ce dispositif est qu’il n’oblige pas le particulier à tout acheter d’un coup, lui permettant d’aller progressivement dans la domotisation de sa maison. De plus, il permet également de faire de l’affichage électrique en remontant les informations de son fournisseur en électricité sur son smartphone.



La Chambre de métiers a mis en place cette maison du numérique qui servira à la formation des jeunes mais également aux chefs d’entreprise "pour répondre aux attentes du particulier ou des entreprises", explique son président, Bernard Picardo. "Aujourd’hui, le numérique est partout et cette formation est très importante pour nous afin d’aider les entreprises à se positionner sur ce marché de la domotique. Cette maison connectée permettra aux chefs d’entreprise, à leurs salariés mais également aux jeunes en apprentissage de venir sur ce site pour apprendre tout ce qui a trait à la domotique", indique-t-il.



Pour aider les entreprises à prendre le train de la domotique, la Chambre de métiers va prochainement mettre en place une commission sur la transition numérique. "Nous avons aussi un conseiller professionnel aujourd’hui qui va dans les entreprises et les aide à se mettre au goût du jour", termine Bernard Picardo.