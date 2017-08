La Chambre au chevet de la filière Horticole

Depuis 1981, la filière horticole réunionnaise n'a eu de cesse de se développer, favorisant ainsi l'accroissement de sa production mais aussi des variétés de fleurs coupées ou en pots à destination du public Réunionnais.



Depuis quelques années, la filière s'est réorganisée sous l'impulsion de l'Union des Horticulteurs et pépiniéristes de La Réunion (UHPR) et de la Chambre d'Agriculture de La Réunion. L'objectif : bénéficier d'une vision stratégique à court et moyen termes et d'un développement consolidé pour une filière relativement jeune.



De fait, après 36 années d'existence, la filière horticole réunionnaise peut se targuer de peser un chiffre d'affaire de 45 millions d'euros alors qu'elle reste encore soumise à un important volume d'importations notamment pour les fleurs coupées (Roses, Tulipes, Oillets) et quelqu es exemples de fleurs en pot comme les orchidées.



Aujourd'hui, des axes de travail dédiés à relancer la filière émergent. Parmi eux, on peut citer l'optimisation de la performance techniques des systèmes de production, la valorisation de la flore indigène et la diversification des usages du végétal ou encore, le nécessaire renforcement de la compétitivité des exploitations locales.



Dans ce cadre, la président de la Chambre d'Agriculture, Jean-Bernard Gonthier, et son homologue de l'UHPR, Patrice Fages, se sont rendus au chevet des horticulteurs à l'occasion de la 22ème édition de la manifestation Flore et Halle dont l'inauguration s'est déroulée ce mercredi matin. Une manifestation qui a été initiée sous l'impulsion de la Chambre à la fin des années 80 et qui permet aux horticulteurs davantage de proximité avec le public.