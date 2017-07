Ville de Saint-Paul

Ville de Saint Paul La Caravane de Timoun fait escale à Saint-Paul

La Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien, en partenariat avec la délégation Territoriale de La Croix-Rouge française de La Réunion, organise du 15 juillet au 5 août 2017, la 3ème édition de la Caravane de Timoun. Ce dispositif itinérant souhaite proposer aux Réunionnais, pendant les vacances scolaires, des initiations gratuites aux risques de catastrophes naturelles et aux gestes de premiers secours.



Cette opération de proximité, sillonnera les routes réunionnaises et fera escale dans 7 villes : Le Port, Saint-Paul, Saint-Louis, La Plaine des Cafres, Saint-Benoît, Sainte-Marie et Saint-Denis. La 2ème étape de la caravane se tiendra le mercredi 19 juillet 2017 sur la plage de l’Ermitage (à proximité du restaurant La Bobine) en présence de Timoun, la mascotte du projet.



L’année précédente, la Caravane de Timoun avait également sillonné les routes de l’île à la rencontre des Réunionnais. Timoun, la célèbre tortue du projet Paré pas Paré avait sensibilisé plus de 1 500 personnes aux gestes qui sauvent et aux risques de catastrophes naturelles. Forte de ce succès, la caravane de Timoun revient et fait escale dans de nouvelles communes.



Timoun et toute son équipe proposeront, pendant les vacances : Des animations ludo-pédagogiques (jeux, conte) du projet Paré pas Paré, permettant au public de tout âge, d’en apprendre davantage sur les 7 aléas naturels présents à La Réunion, ainsi que sur les consignes de sécurité à suivre en cas de catastrophe.

(jeux, conte) du projet Paré pas Paré, permettant au public de tout âge, d’en apprendre davantage sur les 7 aléas naturels présents à La Réunion, ainsi que sur les consignes de sécurité à suivre en cas de catastrophe. Une initiation "Urgence Cardiaque" (40min). Les formateurs de la Croix-Rouge française proposent à tous de s’initier à ces gestes simples. Au quotidien comme en situation de crise, ces gestes peuvent contribuer à sauver des vies en attendant l’arrivée des secours.

Les formateurs de la Croix-Rouge française proposent à tous de s’initier à ces gestes simples. Au quotidien comme en situation de crise, ces gestes peuvent contribuer à sauver des vies en attendant l’arrivée des secours. Une Initiation à la Réduction des Risques (IRR) permettant de prendre conscience de la nécessité de se préparer aux catastrophes pour mieux en gérer les conséquences. Des premières mesures d’autoprotection à prendre, à la découverte du "Catakit" (sac de survie), cette initiation se concentre sur les trois temps de la catastrophe : la préparation, la réponse immédiate et le retour à la normale. Cette opération de proximité, sillonnera les routes réunionnaises et fera escale dans 7 villes : Le Port, Saint-Paul, Saint-Louis, La Plaine des Cafres, Saint-Benoît, Sainte-Marie et Saint-Denis. La 2ème étape de la caravane se tiendra le mercredi 19 juillet 2017 sur la plage de l’Ermitage (à proximité du restaurant La Bobine) en présence de Timoun, la mascotte du projet.L’année précédente, la Caravane de Timoun avait également sillonné les routes de l’île à la rencontre des Réunionnais. Timoun, la célèbre tortue du projet Paré pas Paré avait sensibilisé plus de 1 500 personnes aux gestes qui sauvent et aux risques de catastrophes naturelles. Forte de ce succès, la caravane de Timoun revient et fait escale dans de nouvelles communes.Timoun et toute son équipe proposeront, pendant les vacances : Lu 94 fois





Dans la même rubrique : < > Les Fêtes de Saint-Paul 2017 Modification provisoire de la circulation et du stationnement le 14 Juillet