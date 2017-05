Mail Communiqué La CIVIS forme les conducteurs à la sécurité dans les bus scolaires En charge de la coordination des services de transports scolaires de ses communes membres, la CIVIS a mis en place en collaboration avec la SEMITTEL, un programme de formation à destination des conducteurs. L’objectif de la CIVIS est, à travers cette formation, le respect des règles de sécurité et l’acquisition de savoir-faire complémentaires en cas d’incident.

Afin de veiller au respect par ces transporteurs de l’ensemble des règles de sécurité applicables dans les transports scolaires, la CIVIS a mis en place un plan d’action en collaboration avec la SEMITTEL et le GET974, spécialiste dans l’assistance dans les transports publics. Ce plan a donné lieu à une journée de formation à destination des conducteurs de bus scolaires ce mercredi 17 mai 2017.



110 conducteurs concernés



Les participants ont eu notamment droit à un rappel des règles de vie dans un bus ainsi que des notions de base dans l’exercice du métier de conducteur (le sourire, la tenue…). Ils ont aussi profité d’information sur des éléments législatifs. L’occasion de leur rappeler quels sont les documents obligatoires (permis de conduire, chronotachygraphe, carte grise, attestation d'assurance, attestation d'aménagement, liste des passagers, feuille de route) ainsi que les éléments essentiels de sécurité dans un bus (éthylotest, ceinture de sécurité, marteau brise glace, trousse de secours, extincteur, ouverture de secours, issue de secours au plafond, pictogrammes et panneau transport d'enfants).



Des exercices d'évacuation, des mises en situations et des simulations d'incidents qui pourraient intervenir lors d'un transport scolaire ont enfin été organisés. Les conducteurs ont dû notamment gérer une passagère victime de malaise ainsi que l’évacuation d’un bus en incendie.



Au total, 110 chauffeurs ont participé à cette journée de formation sur les 190 que compte le réseau de transports scolaires. L’opération sera reconduite l’année prochaine pour les 80 conducteurs restants.

