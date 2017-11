La CIMM au bord de l’abîme

Tout le monde attendait évidemment l'édito de samedi pour savoir si notre Saint Just allait relever le gant .

Eh bien grosse déception ! Rien



Quelques nouveaux aboiements, où s'égare et se dilue trop souvent ,- hélas ! - , le réel talent de notre styliste .



Tillier est un ingrat. La bibliothèque départementale a, dès sa parution , dans un souci de soutenir l’écrivain , l'écriture , l'édition des écritures et de contribuer dans le même temps à l'éducation des masses , fait l'acquisition du livre de notre héros « une plume libre » . Sa lecture par un triste après-midi tropical m'a confirmé, dès son premier chapitre, qu'à Brest les rues étaient déjà tristes, bien avant l'affaire Ferrand .



Je resterai néanmoins fidèle à la lecture du JIR pour ses chroniques de notre voyage au bout de la nuit .



Le dernier conte n'a rien à envier à ceux du Captain cap !



La loi du genre est de romancer. Ça tombe bien puisque ça converge avec les tripatouillages de la vie politique .



Donc voici livrées à nous les confidences du capitaine Guillaume Lebeau, fort plaisamment présentées sous le titre : "piston péi » : "Désespérant de me voir rentrer au pays, ma mère a pris rendez-vous avec un député réunionnais. Ce dernier lui a promis d’intervenir. Ce député a expliqué à ma mère qu'en cas de victoire de François Hollande , dont il était proche , la mutation serait encore plus rapide et plus simple. En échange il lui a demandé d'organiser chez elle une réunion de quartier pour un petit meeting de soutien à sa candidature en vue des législatives. Ma mère a donc accueilli le député en question en présence de tout le voisinage. Le meeting a été un succès. Le député a été réélu.

Elle (la mère ) n'a ensuite eu plus de ses nouvelles..."



Pressentant l’interdiction ministérielle de l’écriture inclusive qui rétablit l’autorité du masculin, notre grand témoin a pris les devants . Mais les citoyens avertis reconnaitront évidemment la sien-ne , je veux dire leur-e député-e.



Pour les esprits un peu plus laborieux : il n’y a pas trente-six candidat-es proches de F Hollande ayant sollicité avec succès le renouvellement de leur mandat.



Notre jolie ex ne serait donc pas si jolie que ça.



Je crois que je vais lire désormais un peu différemment les rapports sur les enfants de la Creuse et sur la leucose bovine.



Quant au procès-verbal de la réunion de refondation du PS, vous pourrez en faire l’usage que vous voudrez.