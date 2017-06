L'intersyndicale du rectorat a été reçue par le recteur ce mardi 20 juin 2017 après-midi pour lui faire part une nouvelle fois du malaise des personnels administratifs de l'académie.



Malaise qui est la conséquence des choix arbitraires du secrétaire général en matière de gestion des carrières des personnels, qui relève de la politique du fait du prince et d'une dérive autocratique.



La gestion des carrières à la tête du client, cela suffit!!! L'absence d'écoute, le mépris des personnels doivent être hors la loi dans notre académie.



La Cgtr Educ'Action observe que le recteur a prêté une oreille attentive aux doléances exprimées. Ce dernier s'est déclaré préoccupé face au malaise des personnels administratifs. Il entend apporter des réponses de nature à mettre un terme à la gestion clientélisme partisane partiale et méprisante qui a cours actuellement.



Le Recteur s'est refusé à sanctionner les personnels comme l'avait suggéré son secrétaire général qui avait exigé d'avoir tous les noms de ceux qui avaient débrayé. Il est plus intelligent de trouver des solutions d'apaisement que d'entrer en guerre contre les agents. La politique du bâton a aujourd'hui connu un sérieux revers au grand dam de ces promoteurs.



En dépit des annonces rassurantes du recteur, le pacte de confiance (si tant est qu'il y en ait eu un jour ) entre les personnels et le secrétaire général d'académie est rompu.



Nous en tirons la conclusion :" Difficile de faire du neuf avec du vieux ". Nous n'avons plus confiance en ce SG et nous savons par expérience que "la nature reviendra au galop" et que les bonnes intentions aujourd'hui affichées par l'autorité académique seront entravées et dévoyées.



Aussi, la Cgtr Educ'Action demande le départ du secrétaire général d'académie. Il n'y a plus sa place!