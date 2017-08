La CCIRPP porte plainte contre la SRPP pour abus de position dominante et violation de la loi Lurel

Le dossier ne faisait plus la Une de l’actualité depuis quelques mois et on pensait l’affaire enterrée. Il n’en est rien. La CCIRPP continue au niveau judiciaire son bras de fer avec la SRPP en vue de réussir à vendre à bas coût de l’essence aux Réunionnais.



La SRPP, dont les actionnaires sont des pétroliers, a bien senti le danger et a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues de la nouvelle venue.



Selon le responsable de la CCIRPP, Morad Guelalta, la SRPPlui a refusé à huit reprises l’autorisation de stocker son carburant dans ses cuves du Port, en lui opposant des conditions discriminatoires qu’elle n’exigeait pas de ses autres clients.



La CCIRPP vient donc de porter plainte contre la SRPP pour abus position dominante et violation de la loi Lurel.



Cerise sur le gâteau : la CCIRPP se fait dans le même temps le défenseur des consommateurs réunionnais. Elle se propose de mettre à disposition de leurs associations de défense toutes les pièces du dossier qu’elle a constitué, afin qu’elles puissent porter plainte à leur tour et demander le remboursement des sommes indûment perçues par la SRPP d’octobre 2016 à ce jour.



Qui sait ? Peut-être que chaque automobiliste réunionnais pourra se faire rembourser quelques euros si le procureur décide d’instruire la plainte et si le tribunal donne raison à la CCIRPP…