La CCIR rejoint la Cinor au sein de la Cité des dirigeants

En présence des chefs et représentants des entreprises du département, la Cinor, la CCIR et la Cité des dirigeants -société coopérative d’intérêt collectif- ont signé ce jeudi 14 septembre une convention de partenariat visant à accompagner les acteurs économiques locaux et leur donner accès à des fondations solides pour diriger, fédérer leurs équipes et se développer sur le territoire comme à l'international”.



Par cette convention, signée par Gérald Maillot, Président de La Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR), Ibrahim Patel, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion ( CCIR), et Christophe Di Donato, Président de la Cité des Dirigeants, les trois acteurs entendent marquer leur soutien et définir leur contribution à une intervention de proximité cohérente et concertée sur le périmètre du territoire du Nord.



Il s'agira ainsi dans le futur de mieux accompagner les chefs d'entreprise et porteurs de projets en phase de création, de reprise, de développement ou d’implantation d’entreprises ayant recours à l’accompagnement généraliste, à l’expertise ou à l’ingénierie financière et à faciliter leur développement localement et aussi et surtout à l’international.



Ce service de proximité, porté par la Cité des Dirigeants, devra permette de déterminer les potentiels de projets en adéquation avec le territoire et contribuer à une plus grande lisibilité des dispositifs d’accompagnement et de financement existant en matière de création et de développement d’entreprises; et, bien sûr, faire connaître les offres de formation existantes de haut niveau pour les dirigeants d’entreprise et les encourager à y participer.



"Travailler ensemble pour La Réunion"



La Cinor, maître d'oeuvre de ce projet, ne cachait pas sa satisfaction de voir la CCIR venir en appui fort de la Cité des dirigeants. "Le Président Patel a bien compris que nous ne sommes pas concurrents sur ce projet mais complémentaires. Nous allons travailler pour le Nord, certes, mais surtout, et ensemble, pour La Réunion", a expliqué Gérald Maillot, Président de la CINOR et Président du Conseil de Surveillance de la Cité des Dirigeants, dans son intervention.



De fait, l’ensemble des services de la Cinor concernés par ce partenariat se feront facilitateurs pour assurer l’accès aux informations, statistiques, études, diagnostics dont elle dispose et appuyer la démarche parteunariale auprès des différents organismes intervenants.



La CCIR, Etablissement public de l’Etat, s'est d'ores et déjà organisée pour assurer l'accueil des porteurs de projet et entreprises orientés par la Cité des dirigeants. "Nous leur apporterons les produits, services et prestations divers tels des séances de sensibilisation à la création d’entreprise ; de la formation à l’entrepreneuriat et aux dirigeants d’entreprise ; du conseil individualisé en création et développement d’entreprise ; de l’accompagnement technique au montage de dossiers ; un soutien aux entreprises en difficultés , de même qu'un accompagnement au développement des entreprises à l’international en veillant à la structuration de filières", détaillait Ibrahim Patel face à un auditoire conquis.



Première promotion de stagiaires de dirigeants pour fin octobre 2017



A son tour, Pascal Plante, 1er Vice-Président de la CCI Réunion, a abondé dans le même que le Président Patel en mettant en exergue la stratégie régionale et l'expertise de proximité de la CCIR. Directrice du pôle Formation de l'institution, Marie-Claude De Munari s'est livrée à une présentation de l’offre Top Management, alors que Franck Thierry, le Directeur Général du CPA de Lille, à peine débarqué d'avion, a délivré une intervention magistrale sur le CPA



Pour rappel, créée en juin 2017 à l'initiative de la Cinor, la Cité des dirigeants est une SCIC a pour ambition de rassembler des dirigeants ayant pour vocation de développer et promouvoir les intérêts des acteurs économiques de la micro-région Nord au plus près des gisements de ressources.



La SCIC encouragera toutes les conventions d’innovation pour les mettre en relation avec les structures d’accompagnement à l’innovation dans une optique de croissance durable sur le territoire et à l’international.



Le lancement de la formation de la première promotion de dirigeants (15 à 25 stagiaires) est prévu fin octobre 2017.