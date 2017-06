La CASUD renouvelle son dispositif d'aide au paiement des factures d'eau

Le système change sur la forme mais pas sur le fond. Cette année, la CASUD renouvelle son "dispositif d'aide spécifique au paiement des factures d'eau et d'assainissement".



Le dispositif ne prendra en revanche plus la forme de "chèques eau et assainissement" mais transitera par le biais des CCAS des différentes communes de la Communauté d'agglomération du Sud. La convention de gestion a été approuvée ce vendredi par le conseil communautaire. "Un transfert pour éviter la circulation des chèques d'une institution à une autre".