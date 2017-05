La 6ème édition du IOMMA du 29 au 1er juin 2017 ! La Réunion Positive Le lancement de la 6ème édition du IOMMA s’est déroulé ce lundi 29 mai au Musée Stella Matutina. Aline Murin Hoareau, La conseillère régionale à la culture représentait le Sénateur et Président de Région Didier Robert.

L’occasion de rappeler que La Réunion accueille le plus grand marché des musiques de l’océan Indien depuis 6 ans de partenariat scellé entre la région qui gère les fonds européens et l’association Scènes Australes.

Le IOMMA, une vitrine représentative de toutes les musiques, actuelles ou traditionnelles des pays de l’Océan Indien, se déroulera du 29 mai au 1er juin 2017 sur toute La Réunion.





Ce rendez-vous international est devenu incontournable au fil des ans. Il se présente aujourd’hui comme une opportunité incomparable pour les artistes de La Réunion de lier des relations directes avec des professionnels, producteurs et programmateurs du monde entier.



"Véritable écrin accueillant ces rencontres professionnelles uniques sur l’île, le IOMMA permet des rencontres, des échanges, des découvertes, des surprises, des réflexions passionnantes pour les acteurs de la filière. C’est aussi une formidable occasion de constituer un réseau, de tisser des liens entre plusieurs organisateurs et programmateurs, et de nourrir les possibilités d’export.

Ce moment facilite également la circulation des artistes non seulement sur le Grand Océan Indien mais aussi sur les territoires lointains", estime le Sénateur et Président de Région Didier Robert.



Pour mémoire, cette année, la Région finance l’opération à hauteur de 184 000 €. Cette action de coopération à dimension internationale bénéficie également du soutien de l’Europe à hauteur de 306 000 € de FEDER dans le cadre du programme Interreg V Océan Indien.



Il s’agit à travers ces financements :



de poursuivre le développement d’un réseau régional entre les artistes et professionnels de l’industrie musicale de l’Océan Indien et de créer des passerelles vers d’autres réseaux similaires à l’international



d’accompagner le développement de la professionnalisation des acteurs de l’industrie musicale régionale, et orienter la filière vers de nouveaux challenges à dimension régionale et internationale, via des séminaires, formations, échanges d’expertises avec les professionnels du monde entier

de permettre aux professionnels de la musique de développer des marchés avec les pays de la zone et du monde, et permettre aux artistes de l’Océan Indien de s’exporter sur les marchés internationaux.



Parmi les artistes réunionnais, Christine Salem référencée dans les 10 meilleurs concerts à New-York lors d’une tournée aux Etats-Unis, le chanteur Davy Sicard en Inde, Nathalie Natiembe en Australie.



En 2016, plus de 100 artistes issus de la zone Océan Indien, et 108 professionnels réunionnais se sont produits dans le cadre du IOMMA à La Réunion, et 10 dans les pays partenaires. Dans le top 5 des groupes préférés du IOMMA figurent "The Dizzy Brains", The Soil", "Urbain Philéas", "Gilles Lauret" et "Mounawar".



Après le succès de ses 5 premières éditions, le IOMMA conforte sa position de 1ère plateforme de l’industrie musicale de l’Océan Indien. Ce marché favorise les échanges, rencontres et opportunités entre les artistes et professionnels de l’Océan Indien tout en construisant un pont vers les acteurs de l’industrie musicale venant d’Europe, d’Australie, d’Amérique et d’Asie.



L’ambition de cette 6ème édition est de poursuivre sa mission d’accompagnement à la professionnalisation de la filière musicale de la zone Océan Indien et de mise en réseau des acteurs de l’industrie musicale du monde entier à travers un vaste programme de rencontres professionnelles.





AU PROGRAMME



Les conférences & ateliers



Une série de rencontres sous forme de conférences/ateliers sera proposée, au cours desquelles un panel de professionnels se retrouvera autour d’un thème ou d’une problématique qui concerne le secteur musique de la zone, et proposera des solutions en vue d’améliorer les conditions d’évolution des artistes de l’Océan Indien.



Les One-to-one



Les artistes et/ou professionnels locaux auront la possibilité de rencontrer les professionnels venus d’autres régions (programmateurs, labels, tourneurs, managers, etc…) dans le cadre d’un rendez-vous en face à face. Chaque professionnel se rendra disponible pendant deux heures et les personnes souhaitant les rencontrer pourront le faire l’une après l’autre pour une durée maximale de 15 minutes.



Les showcases



Une vingtaine de groupes d’artistes de la Réunion et de l’Océan indien se produiront en showcase de 30 minutes devant un public de professionnels et amateurs. L’accès aux concerts est gratuit et ouvert au grand public. La programmation artistique sera représentative des musiques de l’Océan Indien et la sélection des artistes fait l’objet d’un appel à candidature sorti en février 2017. Dans le cadre des actions en faveur d’une plus grande coopération régionale, le IOMMA constitue la plus importante opération culturelle de ce type en Outre Mer. Elle réunit plus d’une vingtaine de pays, notamment l’Afrique du Sud, le Mozambique, l’Allemagne, l’Australie, la Belgique, la Corée du Sud, la Chine, la Canada, le Brésil, les Comores, Etats-Unis, Kenya, Madagascar, Maurice, Mayotte, Pays-Bas, Portugal, Québec, Seychelles, Suisse, Tanzanie.Ce rendez-vous international est devenu incontournable au fil des ans. Il se présente aujourd’hui comme une opportunité incomparable pour les artistes de La Réunion de lier des relations directes avec des professionnels, producteurs et programmateurs du monde entier."Véritable écrin accueillant ces rencontres professionnelles uniques sur l’île, le IOMMA permet des rencontres, des échanges, des découvertes, des surprises, des réflexions passionnantes pour les acteurs de la filière. C’est aussi une formidable occasion de constituer un réseau, de tisser des liens entre plusieurs organisateurs et programmateurs, et de nourrir les possibilités d’export.Ce moment facilite également la circulation des artistes non seulement sur le Grand Océan Indien mais aussi sur les territoires lointains", estime le Sénateur et Président de Région Didier Robert.Pour mémoire, cette année, la Région finance l’opération à hauteur de 184 000 €. Cette action de coopération à dimension internationale bénéficie également du soutien de l’Europe à hauteur de 306 000 € de FEDER dans le cadre du programme Interreg V Océan Indien.Il s’agit à travers ces financements :de poursuivre le développement d’un réseau régional entre les artistes et professionnels de l’industrie musicale de l’Océan Indien et de créer des passerelles vers d’autres réseaux similaires à l’internationald’accompagner le développement de la professionnalisation des acteurs de l’industrie musicale régionale, et orienter la filière vers de nouveaux challenges à dimension régionale et internationale, via des séminaires, formations, échanges d’expertises avec les professionnels du monde entierde permettre aux professionnels de la musique de développer des marchés avec les pays de la zone et du monde, et permettre aux artistes de l’Océan Indien de s’exporter sur les marchés internationaux.Parmi les artistes réunionnais, Christine Salem référencée dans les 10 meilleurs concerts à New-York lors d’une tournée aux Etats-Unis, le chanteur Davy Sicard en Inde, Nathalie Natiembe en Australie.En 2016, plus de 100 artistes issus de la zone Océan Indien, et 108 professionnels réunionnais se sont produits dans le cadre du IOMMA à La Réunion, et 10 dans les pays partenaires. Dans le top 5 des groupes préférés du IOMMA figurent "The Dizzy Brains", The Soil", "Urbain Philéas", "Gilles Lauret" et "Mounawar".Après le succès de ses 5 premières éditions, le IOMMA conforte sa position de 1ère plateforme de l’industrie musicale de l’Océan Indien. Ce marché favorise les échanges, rencontres et opportunités entre les artistes et professionnels de l’Océan Indien tout en construisant un pont vers les acteurs de l’industrie musicale venant d’Europe, d’Australie, d’Amérique et d’Asie.L’ambition de cette 6ème édition est de poursuivre sa mission d’accompagnement à la professionnalisation de la filière musicale de la zone Océan Indien et de mise en réseau des acteurs de l’industrie musicale du monde entier à travers un vaste programme de rencontres professionnelles.Les conférences & ateliersUne série de rencontres sous forme de conférences/ateliers sera proposée, au cours desquelles un panel de professionnels se retrouvera autour d’un thème ou d’une problématique qui concerne le secteur musique de la zone, et proposera des solutions en vue d’améliorer les conditions d’évolution des artistes de l’Océan Indien.Les One-to-oneLes artistes et/ou professionnels locaux auront la possibilité de rencontrer les professionnels venus d’autres régions (programmateurs, labels, tourneurs, managers, etc…) dans le cadre d’un rendez-vous en face à face. Chaque professionnel se rendra disponible pendant deux heures et les personnes souhaitant les rencontrer pourront le faire l’une après l’autre pour une durée maximale de 15 minutes.Les showcasesUne vingtaine de groupes d’artistes de la Réunion et de l’Océan indien se produiront en showcase de 30 minutes devant un public de professionnels et amateurs. L’accès aux concerts est gratuit et ouvert au grand public. La programmation artistique sera représentative des musiques de l’Océan Indien et la sélection des artistes fait l’objet d’un appel à candidature sorti en février 2017.

Dans la même rubrique : < > Journal de la Région Réunion - n°5 Job Dating : 80 contrats d’alternance en direction des personnes porteuses de handicap

Tweets by Region_Reunion “Passeport Réussite pour chaque jeune.” “La 2ème génération des Grands Chantiers.” “Libérer les entreprises et les énergies.” “Libérer la terre.” “Affirmer l’identité, la fierté réunionnaise.” “Liberté de bouger, de se connecter...” “La coopération.”