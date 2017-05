La 5e saison de Master Marmite lancée !

Pour la 5e année consécutive, la SHLMR organise son Master Marmite. Ce dimanche 21 mai, s’est tenue la phase de présélection du concours.



15 allocataires du bailleur social se sont affrontés et ont fait chanter les marmites. Durant plus de trois heures, ils ont réalisé deux recettes imposées. Huit ont séduit les trois chefs réunionnais et intégreront la brigade de Marc Chappot, chef du "Blue Margouillat" à Saint-Leu, et celle de Christian Virassamy-Macé, chef au "Choka Bleu" à La Saline Les Bains.



Samuel Tétard, chef du restaurateur gastronomique "La Case Pitney" à la Rivière, sera pour la première fois cette année coordinateur culinaire du concours.



Les deux brigades s’affronteront durant trois rendez-vous avant la grande finale prévue pour octobre prochain.