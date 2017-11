La 1ère édition des Jeux Interco du TCO se dérouleront le 9 décembre

Sumo

Tir à la Corde

Parcours en Aveugle

Paddle

Baby-Foot Géant

Roue Faucheuse

Marche Nordique

Parcours du combattant

Fun slide

Relais final



Vous souhaitez inscrire votre équipe ?

Vous devez vous rapprocher au plus vite du service des sports de votre commune.

La date limite de retour des inscriptions est fixée au mercredi 29 novembre 2017.



Le principe des Jeux Interco du TCO



Cette manifestation est organisée dans un esprit de convivialité et de fair-play.

Trois équipes de chaque ville de l’Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu) vont s’affronter lors d’épreuves sportives et ludiques.Ce sont donc 150 concurrents qui vous divertiront lors de leurs passages sur les dix ateliers imposés :Les équipes des différentes villes s’affronteront sur dix épreuves afin de remporter le plus de points possible. Un classement sera calculé à l’issue de l’ensemble des épreuves en additionnant les points accumulés tout au long de la manifestation.Chaque commune devra passer sur l’ensemble des épreuves de manière collective ou individuelle.Les équipes devront impérativement respecter les consignes des commissaires présents sur les ateliers.