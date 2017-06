Mail A la Une . [LIVE] Assemblée plénière à la Région : Le compte administratif 2016 décortiqué





9h39 : Le quorum est atteint, début de la séance plénière. Les membres du groupe Le Rassemblement (PS/PLR) absents des débats. Du côté du LPA, seuls Jean-Gaël Anda et Karine Nabénésa sont présents.



9h50 : Les débats tournent autour de la prise en compte de l’ultrapériphérie par les institutions européennes ou encore sur la mise en place de l’Agence française pour la biodiversité.



10h10 : Karine Nabénésa (LPA). "Vous avez convoqué cette assemblée plénière ce vendredi. Cela fait donc 6 mois qu’il n’y a pas eu d’assemblée. Pourquoi ce choix de date en pleine actualité politique ? Beaucoup de nos collègues sont en campagne. On est légitiment en droit de se poser la question. Ce choix du 16 juin laisse voix à toutes interrogations (…) Je ne pense pas que c’est pour débattre sur le bilan d’activité 2016, ni sur le SAR ou encore le compte administratif 2016. Peut-être pour minimiser l’impact de certains dossiers inscrits à l’ordre du jour ? Est-ce que vous avez choisi cette date pour passer sous silence les dépassements de budget sur la NRL ?"



La conseillère régionale LPA a également critiqué la Région sur ses choix en matière de transports ou sur les énergies. "La Région est en marche arrière avec le RTG. Derrière les grands discours, le gaspillage (…) En matière énergétique, la PPE n’a plus l’ambition d’atteindre l’autonomie énergétique en 2030".



10h18 : Réponse de Didier Robert. "En assemblée plénière, sur les 15 élus de l'opposition, seuls deux sont présents. À l'inverse, sur les 30 élus de la majorité, 29 sur 30 sont présents. Il n’y a rien qui nous oblige à suspendre les travaux de notre assemblée sur le calendrier électoral. Les élus ont à assumer et à assurer leur responsabilité. À chacun entre eux de veiller à sa propre organisation, pour lesquels ils reçoivent des indemnités. Parmi les élus de la majorité régionale, certains sont engagés dans ces législatives. J'ai souvent entendu Mme Bello parler de moralisation sur le cumul des mandats. Force est de constater qu'elle ne trouve pas l'organisation nécessaire pour cumuler son rôle d'élue régionale et celui de candidate. Les élus de la majorité régionale continuent eux à travailler tandis que ceux de l'opposition sont en récréation".



"Par ailleurs, en janvier 2016, ici même en assemblée plénière, nous avons voté à l'unanimité que la majorité des dossiers soient examinés non plus en assemblée plénière mais en commission permanente."



10h26 : Jean-Alain Cadet donne les raisons de son départ de l'opposition pour rejoindre la majorité. "Tout le monde connaît mes idées afin de placer La Réunion comme 1ere région en matière d'écologie. (...) Certains esprits chagrins voudraient voir l'écologie n'être que de gauche. Aujourd'hui, je reste sur cette lign : ,le dévelopement durable n’est ni de droite ni de gauche. C’est pour cela que j’ai accepté la main qui m'était tendue pour dépasser les clivages et réellement faire avancer La Réunion."





